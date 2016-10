Abschied von "Liebling Kreuzberg" - Manfred Krug laut "Bild" gestorben

27.10.16 | 13:45 Uhr

Der Schauspieler und Sänger Manfred Krug soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung tot sein. Er starb demnach im Alter von 79 Jahren in Berlin. Krug war einer der bekanntesten Schauspieler aus der ehemaligen DDR, die er 1977 verließ. Im Westen wurde er schnell zum Publikumsliebling.



Manfred Krug ist der "Bild"-Zeitung zufolge tot. Der Schauspieler und Sänger starb demnach bereits vor einigen Tagen im Alter von 79 Jahren in Berlin. Er soll schon im engsten Familienkreis beerdigt worden sein, heißt es. Eine offizielle Bestätigung dieser Meldung gibt es nicht. Auch über die Todesursache ist bisher nichts erkannt.

Krug wurde 1937 in Duisburg geboren. Als nach dem Kreig die Ehe seiner Eltern scheiterte, blieb Krug beim Vater. Der zog 1949 auf der Suche nach Arbeit nach Leipzig – Krug blieb zunächst bei seiner Großmutter in Westdeutschland, folgte dem Vater aber dann 1949 in die damalige DDR. Krug absolvierte in Brandenburg eine Lehre als Stahlschmelzer – nebenbei erwarb er an einer Abendschule das Abitur. 1954 begann er ein Studium an der Staatlichen Schauspielschule, die er aber nach nur eineinhalb Jahren "wegen disziplinarischer Schwierigkeiten" verlassen musste. 1955 bis 1957 gehörte er als Schüler von Berthold Brecht dem "Berliner Ensemble" an.

Nach dem Mauerbau in die DDR zurückgekehrt

Am Tag des Mauerbaus befand sich Krug im Westen, kehrte aber in die DDR zurück und schaffte dort 1962 in der Rolle des Martin Hoff in "Auf der Sonnenseite" den künstlerischen Durchbruch. Krug galt einige Jahre als Vorbildfigur für die junge Generation in der jungen SED-Staat. Der Film "Spur der Steine", in dem Krug 1966 die Figur des Brigadiers Balla verkörperte, wurde allerdings dann nach nur drei Tagen von der Regierung verboten. Krugs Karriere in der DDR tat das zunächst keinen Abbruch. Als er allerdings 1976 die Resolution gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann unterzeichnete, setzte das seiner Karriere ein Ende. Im April 1977 beantragte er die Ausreise in den Westen und übersiedelte im Juni mit seiner Familie dorthin.

Im Westen wurde er schnell zum Publikumsliebling