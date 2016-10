Allein am letzten Wochenende hätten rund 10.000 Besucher den Weg in die Ausstellung gefunden, am Sonntag zu Ende gegangen war, erklärte der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Michael Eissenhauer, am Montag. "Ich freue mich, dass wir mit dieser in Deutschland einmaligen Ausstellung einem breiten Publikum eine wahrlich goldene Ära der Malerei und Bildhauerkunst näher bringen konnten", sagte Eissenhauer.