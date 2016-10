Theater in den Provinzen des Ostens - "Das Theater ist ein politisches, ein soziales Angebot"

16.10.16 | 09:12 Uhr

Aufmärsche und rechte Parolen - vor allem in Ostdeutschland spielen sich derzeit bedenkliche Szenen ab. Das Theater bleibt davon nicht unberührt. Im Gegenteil: Auf den aktuellen Spielplänen stehen etliche Stücke, die sich mit den Umbrüchen beschäftigen. Viele Kulturschaffende nehmen darüber hinaus ihren Bildungsauftrag sehr ernst. Von Maria Ossowski

Nach dem Atomschlag: Im Theater Jena hat das Kurzstück "Im Tal" von Martin Crimb Premiere - eine kahlköpfige Überlebende teilt sich die Welt mit einem Schaf. Ob das Schaf die Zivilisation, die Kultur vermisse, fragt die Überlebende das Schaf.



Kultur und Zivilisation - an den kleinen Bühnen im Osten Deutschlands sind dies zentrale Begriffe, denn nach Besuchen in Gera und Altenburg, Jena und Halle sowie Senftenberg steht fest: Die Theater sind die zentralen Bildungsorte im Osten Deutschlands. Viel mehr als im Westen konzentriert sich hier Widerstand gegen Dumpfheit, simple Lösungen, AfD und Rechtsradikale. Nicht nur als Abwehr, sondern auch als Angebot zum Dialog.



"Das Theater ist nicht nur Ort der Kunst, sondern auch der Diskussion"

"Was im Augenblick zu einem Problem wird, ist, dass Jena ein interessanter Demonstrationsort wird, weil die Rechtsradikalen wissen, dass sie hier auf großen Widerstand treffen", erklärt Marcel Klett, der Geschäftsführer und leitende Dramaturg des Theaterhauses Jena. Alle drei Monate gebe es im Moment Thügida, "wo 200 Leute Lärm machen und schlimme Parolen brüllen." Gleichzeit demontrierten 3.000 Menschen dagegen, so Klett.



Das Theater reagierte darauf in der vergangenen Spielzeit mit einer Produktion von "Taxi Driver", erklärt der Chef-Dramaturg. Sie habe sich mit den Zusammenhängen von "Wutbürgern und Radikalisierung in eine Form von Extremismus" auseinandergesetzt, sagt Klett. Schließlich sei ein Theater nicht nur Ort der Kunst, sondern auch der Diskussion, der Gespräche und für Begegnungen. "Da bleibt es nicht aus, dass sich ein Theater positioniert", sagt Marcel Klett.



Anspruchsvolles und junges Publikum

Die Gretchenfrage 27 Jahre nach der Maueröffnung: Erwartet das Publikum im Osten anderes vom Theater als im Westen? Marcel Klett kennt beide. "Die Zuschauer erwarten, dass es etwas zwischen den Zeilen gibt, das man entschlüsseln kann", erklärt Klett. Das habe sich zwar in den letzten Jahren etwas abgeschwächt - trotzdem wünschten sich das viele Zuschauer noch immer. "Nicht die Oberfläche des Wortes, sondern die Suche nach dem, was eigentlich gesagt werden soll", so Klett.

Auf den 159 Plätzen seines Theaters sind wir - die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und mitreisende Journalisten - mit Abstand die Ältesten. Jena ist eine Studentenstadt. Die älteren Bürger reisen eigentlich nach Weimar oder Rudolstadt ins Theater.



In Rudolstadt ist der bekannte DDR-Schauspieler und Clown Steffen Mensching Intendant. In seiner Stadt mit 24.000 Einwohnern sind die Rechten besonders stark. "Vor dem Theater am Busbahnhof wird sich regelmäßig versammelt", erzählt Mensching. "Hier haben wir Gegendemonstrationen organisiert, hängen Transparente heraus." Die entscheidende Arbeit sei aber, eine "Gegenkultur gegen so eine monolithische, autoritäre, simple, vereinfachende Haltung" zu setzen, so der Schauspieler.

Der Osten mit einer speziellen Theatertradition

In Gera und Altenburg müssen dunkelhäutige Schauspieler in die Nähe des Theaters ziehen, um lange Wege abends zu vermeiden. Matthias Brenner leitet in Halle das Theater, das für ihn dezidiert ein Ort der Politik ist. Nicht nur gegen Rechts, auch gegen Bildungsabbau, gegen Kürzungen an der Universität oder an der Kunsthochschule Leopoldina.



250.000 Menschen leben in Halle, Brenners Theater ist fast immer voll. Seine Schauspieler wünscht er sich nicht nur als hervorragende Bühnenwesen, sondern auch als politische Köpfe. Brenner hat wie die Bürger seiner Stadt das sterbende DDR-System erlebt und den Neuanfang. Diese Erfahrung mache viele Theaterleute besonders sensibel für politische Gefahren und Umbrüche, sagt Brenner. "Ich weiß, was es wert ist, ein ganzes Land, in dem man gelebt hat, einfach mal grundsätzlich und völlig berechtigt in den Arsch gehen zu sehen", so der Theater-Chef in Halle. "Ich weiß, was das heißt und was es für eine Demütigung ist." Um etwas zu erreichen, dürfe man aber nicht zur Vergangenheit zurücktreten. "Entscheidend ist, was wir nächste Woche miteinander vorhaben und nicht, wer damals Recht oder Unrecht hatte."



Ob Schauspieler oder Publikum, auch Brenner sieht eine spezielle Theatertradition im Osten. Überdruss, abgehobene Kunst oder reine Unterhaltung sind hier, meint er, noch weitgehend fremd.

Grütters: "Theater sind von existenzieller Bedeutung"