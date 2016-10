Entwurf für "Museum der Moderne" gekürt - Architekten "Herzog & de Meuron" bauen am Kulturforum

27.10.16 | 16:43 Uhr

Das Schweizer Architekturbüro "Herzog & de Meuron" wird das neue Museum der Moderne am Berliner Kulturforum errichten. Sie setzten sich gegen 42 Mitbewerber durch. Für den Neubau hat der Bundestag 200 Millionen Euro bewilligt.



Das Basler Architekturbüro "Herzog & de Meuron" wird gemeinsam mit "Vogt Landschaftsarchitekten" aus Zürich den Neubau für das Museum "Neue Nationalgalerie – Museum des 20. Jahrhunderts" am Berliner Kulturforum errichten. Diese Entscheidung verkündeten Preußen-Stiftungspräsident Hermann Parzinger und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag nach der Juryentscheidung am Donnerstagnachmittag in Berlin. Die Schweizer Architekten setzten sich gegen "Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S" aus Kopenhagen und das Berliner Büro "Bruno Fioretti Marquez" durch, die den zweiten und dritten Preis gewannen.

"Grandioser Entwurf"

Das Sieger-Büro Herzog de Meuron ist unter anderem durch seine Entwürfe für die Allianz Arena in München und die Elbphilharmonie in Hamburg bekannt. Für das in Berlin geplante Museum der Moderne konnten sich 42 internationale Büros bewerben. Er soll zwischen der Neuen Nationalgalerie und der Berliner Philharmonie in der Nähe des Potsdamer Platzes entstehen.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die die im November 2014 die Initiative für den Neubau ergriffen hatte und vom Bundestag dafür 200 Millionen Euro bewilligt bekam, spricht von einem "grandiosen Entwurf": "Er ist geeignet, dem Stellenwert der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts eine angemessene Heimat zu geben, diesem so sensiblen Bestand der Kunstgeschichte."

Klare, einfache, eindrückliche Formen