Musical "Sister Act" im Theater des Westens - Dünne Story mit Situationskomik

17.10.16 | 08:00 Uhr

Jetzt ist es auch in Berlin angekommen: Das Musical "Sister Act" nach dem Film-Klassiker mit Whoopi Goldberg. Mit eher platten Witzen, unpassenden Texten und einer dünnen Story. Das Ende ist jedoch versöhnlich, wie Kritikerin Ute Büsing findet.



Da rocken und rollen die himmlischen Schwestern wieder. Nach Stationen in Pasadena, London, Hamburg, New York, Stuttgart und Oberhausen nun am Berliner Theater des Westens. In dieser letzten Station findet "Sister Act" in einer abgespeckten, und zumindest im ersten Akt auch reichlich abgenudelten, choreografisch nicht allzu anspruchsvollen Tourneetheaterproduktion statt. Daniela Ziegler ist als Schwester Oberin dabei der einzig echte Musicalstar.

2006 wurde das Singspiel nach der US-Filmkomödie mit Whoopi Goldberg von 1992 in die Spur geschickt. Mit Kompositionen des Broadway-Tausendsassas Alan Menken, die keinen Bezug zur Filmmusik haben.

Schlechte Texte, platte Witze

Zu dem augenzwinkernden 1970er Jahre-Mix aus Philly- und Disco-Sound und mit zahlreichen Anleihen bei Diana Ross, Marvin Gay oder den Jackson Five, passen die deutschen Liedtexte kaum. Noch weniger überzeugen die von plattem Witz strotzenden Sprechtexte in dieser Herz-Schmerz-Story vom beinahe gefallenen Mädchen, das in einem Kloster Zuflucht findet. Deloris singt im Nachtclub, dessen Besitzer ihr Lover ist und einen Mord begeht. Als einzige Zeugin wird sie von der hier ins grotesk komische gezerrten Gangster-Gang verfolgt und von dem ihr zugeneigten Cop Eddie, auch genannt "Schwitze-Fritze", bei katholischen Schwestern in Gewahrsam gegeben.

Sex Appeal trifft auf Gottesfurcht

Wie sie dort wider alle strengen Gebote und Gelübde von Enthaltsamkeit, Gebet, Buße, die Bude rockt, erzählt der familientaugliche Abend in knapp drei Stunden. Kesse Lippe kracht auf versiegelte Lippen. Sex Appeal auf altjüngferliche Gottesfurcht. Lebensfreude auf Verzicht. Allein aus dem Gegensatz klösterlich-katholischer Rituale und der Straßenerprobten Gewieftheit von Deloris lebt die eher dünne Story und daraus bezieht sie ihre Situationskomik. Dass die Niederländerin mit karibischen Wurzeln, Aisata Blackman, zum ersten Mal die Deloris singt und spricht, merkt man ihr an. Geübt als gestrenge Obernonne ist dagegen Daniela Ziegler. Im direkten Duell zwischen beiden entstehen ein paar schöne Momente.

Am Ende wird alles gut