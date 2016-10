Er war eine Ost-West-Ikone - berühmt als rebellischer Zimmermann im DDR-Film "Spur der Steine", ebenso wie als singender "Tatort"-Kommissar und als Anwalt Liebling aus Kreuzberg. Nun ist Manfred Krug im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben. Ein Nachruf von Oliver Kranz

Als er danach die Schauspielschule besuchte, achtete er darauf, sich keine falschen Töne anerziehen zu lassen – im wörtlichen und im übertragenen Sinn: Sozialistische Phrasen waren ihm ebenso zuwider wie ein künstliches Bühnenhochdeutsch. Trotzdem hat er auch in propagandistisch angehauchten Filmen mitgespielt – schließlich wollte er in der DDR Karriere machen.

"Wenn du unsere Methoden, uns Material zu beschaffen, Anarchismus nennst, dann kann ich dir nur sagen, dass deine Leute und du das ändern müssen und nicht wir!": Der Zimmermann Balla, der auf einer DDR-Großbaustelle gegen die starren Regeln der Planwirtschaft rebelliert, war die Rolle seines Lebens – ein rauer Kerl mit eigenen Ansichten, der sich vom Parteisekretär nichts sagen lässt. Manfred Krug wusste, wie Arbeiter denken. Er hatte als 16-Jähriger eine Lehre im Stahl- und Walzwerk Brandenburg absolviert, am Schmelzofen gestanden und sich durch einen Spritzer flüssigen Metalls die markante Narbe auf seiner Stirn zugezogen.

Mit 25 schaffte er seinen Durchbruch. In der Filmkomödie "Auf der Sonnenseite" spielte er einen Stahlschmelzer, der nach Feierabend in der Laienspielgruppe seines Betriebs aktiv ist und schließlich zur Schauspielschule delegiert wird. Ein Drehbuch wie sein eigenes Leben, erzählte Krug später: "Der Poet Heinz Calau und die Poetin Gisela Steineckert, die nahmen sich meines bis dahin gelebten Lebens an und meinten, da sollte man ein Drehbuch daraus machen. Ich konnte nur sagen, aufstrebend, wie ich damals war, auch spitz darauf, dass man von mir Kenntnis nahm, ich fand mich ja toll. Da habe ich gesagt: Machen wir."

Natürlich hatte der Film auch eine politische Bedeutung. Er kam kurz nach dem Bau der Berliner Mauer in die Kinos und sollte die Vorzüge des Ostens hervorheben. Und trotzdem liebten die Menschen diesen Film. Krug spielte mit so viel Charme und Witz, dass er selbst in diesem Propagandaschinken unangepasst wirkte.

Singen konnte er auch: im Film zur Gitarre, später bei der Band "Jazzoptimisten Berlin". Krug sang Jazz, aber auch selbst geschriebene Chansons. 1970 wurde ihm sogar ein Opernengagement angeboten. Er sang den Sporting Life in Gershwins "Porgy & Bess" an der Komischen Oper Berlin. Als einzige Besetzung, gab Krug gerne zum Besten. "Ich war der einzige, der in diesem ganzen Ensemble nur einmal besetzt war. Die hätten meinem Fall lieber gesagt: Wir lassen die Vorstellung lieber ausfallen, ehe wir den Krug wegen Heiserkeit rausschmeißen."