Scherben in Berlin-Schöneberg - Hauptstraße 155 hat wieder eine Bowie-Gedenktafel

05.10.16 | 15:34 Uhr

Sie war erst im August in Berlin-Schöneberg angebracht worden, lag aber im September schon in Scherben: die Gedenktafel zu Ehren des verstorbenen Musikers David Bowie. Seit Mittwoch hängt nun am ehemaligen Wohnhaus Bowies eine neue Gedenktafel.



Sie ist wieder da, die Gedenktafel für den britischen Musiker David Bowie (1947-2016) an seinem ehemaligen Wohnhaus in Berlin-Schöneberg. Nach Angaben aus der Senatskanzlei ist die neue Tafel am Mittwoch in der Hauptstraße 155 angebracht worden.



Tafel erinnert an Bowies Berliner Trilogie