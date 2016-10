Audio: Inforadio | 21.10.2016 | Jens Lehmann

Paul Simon im Tempodrom - Still crazy after all these years

21.10.16 | 08:52 Uhr

"Bridge over troubled water", "The Boxer", "Graceland" - Paul Simon hat viele Hits geschrieben. Und er wird nicht müde, sie zu spielen - auch nicht mit 75. Nur zwei Konzerte hat er dieses Mal in Deutschland gegeben, am Donnerstag war er im Berliner Tempodrom. Und Jens Lehmann war ergriffen.

Paul Simon und seine Songs begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Okay, ich bin erst 36 und ernte jetzt wahrscheinlich mitleidige Blicke vieler Vollblutfans: Immerhin ist der gute Paul schon seit fast 60 Jahren im Geschäft. Und doch ist seine Musik ganz tief in mir drin. Habe ich doch auch meine ersten Wumbaba-Momente, in denen ich voller Inbrunst Fantasie-Englisch mitsang, ihm zu verdanken. Dabei ist doch jeder Song - richtig verstanden - eine kleine Erzählung aus dem Heart of America. Als ich Paul zum letzten Mal live sah, saß er während des gesamten Konzertes missmutig auf einem Barhocker. Im Tempodrom wirkt er wie ausgewechselt, tänzelt zu den Klängen seiner fantastischen zehnköpfigen Band in die ausverkaufte Halle, wirft sich in Pose und legt gleich mit "Boy in the Bubble" los.



Die Songs von "Graceland" und "Rhythm of the Saints" sind so etwas wie der rote Faden durch das Konzert. Eine Musik, auf die sich alle in der Halle einigen können. Klar, für die Älteren ist auch viel dabei: "50 ways to leave your lover", "Homeward Bound", The Boxer. Für die Jüngeren hat er "Dazzling Blue" oder "Rewrite" dabei. Erst spät kommen auch Nummern von seinem aktuellen Album "Stranger to Stranger" dazu - und man merkt auch hier: Der Mann ist ein großartiger Songwriter.

Er ist und bleibt ein Optimist

Ist der Titelsong noch eine wunderbare Liebeserklärung, arbeitet sich Paul in "Werewolf" am Raubtierkapitalismus ab. Doch er ist und bleibt ein Optimist. Und wenn er direkt danach in den schwebenden Klängen von "Cool Cool River" eine bessere Zukunft besingt, muss man ihm einfach glauben. Seine Songs hatten schon immer etwas Alterweises, nun wird er ihnen endgültig gerecht. Ab "You can call me Al" gibt es dann kein Halten mehr, das ganze Tempodrom steht, tanzt, wippt, schlenkert ausgelassen mit den Armen - wie der Meister vorne. Doch selbst in der größten Mitklatsch-Seligkeit - und noch lange vor der einsamen Zugabe "Sound of Silence" - entstehen diese magischen Momente. Ganz kurz die Welt anhalten. Es ist diese Stimme! Paul Simon hat auch mit 75 noch diesen klaren, jungenhaften Tenor, den man aus Tausenden heraushören würde. Und ich bin ihr wieder verfallen. Still crazy after all these years.