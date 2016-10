Polnische Neuankömmlinge hauchten dem Dörfchen Mescherin (Landkreis Uckermark) wieder Leben ein - das zeigt ab Dienstag auch eine Ausstellung in Potsdam. Unter dem Thema "Pizza aus Polen. Neue Nachbarn in alten Häuser" zeigt die Landeszentrale für politische Bildung, wie Alteingesessene und Neu-Bürger miteinander leben. Auf Schautafeln kommen sie in beiden Sprachen zur Wort, sagte Ausstellungsmacherin Martina Schellhorn von der Landeszentrale.



Die Polen bringen nicht nur Geld und Wissen mit, sondern vor allem Engagement, betonte der ehrenamtliche Ortsvorsteher Volker Schmidt-Roy in der Schau. Der Ort war zuvor massiv von Abwanderung bedroht.

Vor fünf Jahren zog eine erste polnische Familie in das Dorf an der Oder, weitere folgten. Alte Häuser wurden erworben und hergerichtet. Mittlerweile gibt es kein freies Grundstück mehr. Von den 400 Einwohnern stammen etwa 15 Prozent aus Polen, die meist in der alten Heimat weiter zur Arbeit gehen. In der örtlichen Kita werden bereits 41 polnische Kinder betreut, dazu 26 deutsche.

Die Schau läuft bis April soll anschließend in anderen Orten gezeigt werden.