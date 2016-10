Der polnische Theater- und Filmregisseur Andrzej Wajda ist tot. Der Oscar-Preisträger sei am Sonntagabend im Alter von 90 Jahren in Warschau gestorben, berichteten polnische Medien.



Der in Suwalki in Nordostpolen geborene Wajda hatte an der Filmschule in Lodz studiert. In seinen Filmen thematisierte Wajda die wechselvolle Geschichte seines Heimatlandes, seine Werke "Der Kanal" und "Asche und Diamant" gelten als Meisterwerke des polnischen Kinos. Er führte auch an internationalen Theaterbühnen Regie, unter anderem an der Berliner Schaubühne im damaligen West-Berlin.



Für seine Filme wurde Wajda vielfach ausgezeichnet, unter anderem bei den Filmfestspielen in Cannes und Venedig oder mit dem Europäischen Filmpreis für sein Lebenswerk. Im Jahr 2000 wurde Wajda für sein Lebenswerk mit einem "Oscar" gewürdigt. Auch auf der Berlinale wurde der polnische Regisseur geehrt: 1996 erhielt Wajda den Silbernen Bären für sein Lebenswerk, 2006 den Goldenen Ehrenbär und 2009 den Alfred-Bauer-Preis für seinen Film "Gigante".