Die Henne-Preisverleihung in Leipzig - Goldenes Federvieh to go

28.10.16 | 21:46 Uhr

Die Gala ist eröffnet. Der Medienpreis "Goldene Henne" wird zur Stunde in Leipzig auf dem Messegelände verliehen. Viele Stars sind dabei, darunter Helene Fischer, David Garrett, Vanessa Mai und Barbara Schöneberger hat die Henne schon eingesackt.

Der rote Teppich ist beschritten. Die Stars haben in Leipzig Platz genommen zur Verleihung des Medienpreises "Goldene Henne" vom rbb, MDR und SUPERillu von einem Millionenpublikum an den Fernsehbildschirmen und 5.000 Zuschauern im Saal. Vergeben werden die Hennen in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik und Sport. Die Preisträger wurden nach einem Publikumsvoting aus insgesamt 40 Nominierten ermittelt, über die Träger der Ehrenpreise entschied eine Jury.

Barbara Schöneberger auf dem roten Teppich - da wusste sie noch nicht, dass sie gewinnt

Schöneberger endlich mit Henne geehrt

Und der Abend ging launig los dank Barbara Schöneberger. Sie räumte den ersten Preis in der Kategorie Entertainment ab. Der Komiker Matze Knopp hat in die Laudatio auf sie gehalten, ihn größtmöglicher Ernsthaftigkeit. Tenor: Keine hat es mehr verdient. Die Alleskönnerin ist die beliebteste Moderatorin der Deutschen. Seit 2008 führt sie freitags gemeinsam mit Hubertus Meyer-Burckhardt in der NDR Talkshow durch den Abend. Singen kann sie auch noch und bringt seit 2015 eine eigene Zeitschrift heraus. Sie nahm die Henne mit großer Zufriedenheit entgegen. "Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich stand oft genug nur daneben", sagte sie und erinnerte damit daran, dass sie die Henne bislang noch nicht mit nach Hause nehmen konnte. In Kategorie musste sich allerdings rbb-Moderatorin Jessy Wellmer Frau Schöneberger geschlagen geben, aber nächstes Jahr gibt’s ja wieder eine Henne und die Karten werden neu gemischt.

Dorf macht Oper - ohne Ferkel, dafür jetzt mit Henne

Eine besondere Ehrung mit dem goldenen Tier bekam das brandenburgische Dorf Klein Leppin. Es besteht nur aus ein paar Häusern und einem Schweinestall, ist 15 mal 60 Meter groß. Doch dort suhlt sich schon lange kein Ferkel mehr. Dafür wird der Schweinestall einmal jährlich zum Festspielhaus für fantasievolle Inszenierungen, wenn es heißt: Dorf macht Oper. Das ursprünglich als Experiment gedachte Projekt, das kulturelle Bildung und experimentierfreudiges Musiktheater auf dem Lande verbindet, ist geglückt. Seither wächst nicht nur die Zahl der Sängerinnen und Sänger im Klein Leppiner Opernchor, sondern auch die Zahl der Mitmacher und Besucher im 60-Seelen Dorf.

Fabian Hambüchen freute sich sehr über die Ehre der Goldenen Henne

Zum Karrierende noch ein Publikumspreis

In der Kategorie Sport konnte sich Fabian Hambüchen über das Goldene Gefieder freuen. Der Sportler ist das Aushängeschild des deutschen Turnsports. Der 1,63 Meter große Wetzlarer, der 1987 in Bergisch-Gladbach geboren wurde, gewann bei den Olympischen Spielen 2012 nicht nur die Silbermedaille am Reck, sondern war, wie schon 2008 in Peking, der Quotenhit im deutschen TV. Kein Wunder also, dass das Publikum auch für ihn als Henne-Preisträger gestimmt hat. Jetzt wird er dem Wettkampfbetrieb den Rücken kehren. Mit seinem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln geht er das Leben nach dem Leistungssport an.

Charity-Henne geht nach Grimma

Anhaltenden Jubel beim Publikum gab es für Tobias Burdukat aus Grimma, der die Henne in der Kategorie Charity mit nach Hause nehmen darf. Er hat aus einer alten Spitzenfabrik ein Ort für Jugendliche gemacht. Sein Ziel ist ein selbst tragendes, energieautarkes Zentrum mit Werkstätten, Galerien, Proberäumen, Fahrradwerkstatt etc., in dem Jugendliche eigene Ideen entwickeln und umsetzen können. Zudem soll irgendwann einmal auf dem Gelände ein Hostel entstehen. Das gesamte Projekt geht von einem humanistischen Weltbild aus, in welchem Antirassismusarbeit und Antisexismusarbeit absolut wesentlicher Bestandteil sind. Aktuell sind 20 Jugendliche im Dorf der Jugend aktiv. Sie werden von Flüchtlingen bei ihren Arbeitseinsätzen unterstützt.

Marius-Müller Westernhagen zusammen mit den Machern von "Das Dorf der Jugend"

Sichtlich erfreut nahm Tobias Burdukat einen Scheck des ostdeutschen Sparkassen-Verbans über 25.000 Euro entgegen. Marius Müller-Westerrnhagen, der die Laudation halten durfte, war so beeindruckt vom Engagement der Jugenddorf-Macher, dass er noch 5.000 Euro aus eigener Tasche oben drauf zahlen möchte. Tobias Burdukat kündigte an, dass sie von dem Geld ihren Veranstaltungsraum fertigstellen können und wollen.

Dirk Michaelis singt Manfred Krug

Tränen vergoss das Publikum beim Tribut an den großen Schauspieler Manfred Krug. Die Nachricht über seinen Tod wurde erst am Donnerstag bekannt und löste allerorts Betroffenheit aus. Er war eine Ost-West Ikone, einer der wenigen Fernsehstars, der in ganz Deutschland geliebt wurde. Zur Erinnerung an den Schauspieler, der auch ein guter Sänger war, sang Dirk Michaelis am Klavier.

"Der geilste Tag" setzt sich durch

Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz konnten sich in der Kategorie Schauspiel über die meisten Stimmen des Publikums freuen und dafür die Goldene Henne mit nach Hause nehmen. Sie waren als Duo für ihren Film "Der geilste Tag" nominiert. Es geht um zwei sterbenskranke Männer auf der Suche nach Glück. Die Tragikomödie haben 1,6 Millionen Zuschauer allein im Kino gesehen und die beiden Schauspieler waren sichtlich überrascht, als Sieger hervorgegangen zu sein, trugen es jedoch mit Fassung.

Neue Henne kommt aus Berliner Designstudio

Moderiert wird die Henne von Kai Pflaume, der in Leipzig aufgewachsen ist, und für den es schon allein deshalb ein Heimspiel wird. Pflaume konnte den Preis bereits 1997 und 2011 selbst entgegen nehmen. Diesmal darf er die Künstler David Garrett, Matthias Reim, Revolverheld, Howard Carpendale, Dieter Birr alias "Maschine" und Vanessa Mai ansagen. Neu ist in diesem Jahr das Design der Trophäe als eine moderne, losgelöste Interpretation des bisherigen Preises. Ein Schwung bestimmt die Ästhetik des Körpers. Die Oberfläche wurde bewusst nicht vergoldet und poliert, sondern mit einer gröberen Struktur versehen, die sich von anderen Trophäen abhebt. Die neue Skulptur ist ein durchgearbeiteter Bronzeguss. Sie wurde individuell in Handarbeit hergestellt, wiegt knapp drei Kilogramm und ist 23 cm hoch. Entwickelt und gestaltet wurde sie vom Designstudio Monomango in Berlin.

Fest steht bereits, dass die ZDF-Nachrichten-Satire-Sendung "heute show" mit der "Goldenen Henne" ausgezeichnet wird. Sie erhält den Ehrenpreis in der Kategorie "Politik", teilte die Jury in Leipzig mit. Dem Team um Moderator Oliver Welke gelinge es, den Menschen auf komödiantische Art Politik näher zu bringen, hieß es zur Begründung.

