Kirill Serebrennikow hat Rossinis Oper "Der Barbier von Sevilla" an der Komischen Oper in Berlin radikal modernisiert, mit Selfie-Stick und Emojis. Maria Ossowski findet das Ergebnis so witzig wie tiefgründig - und ist sich sicher: Diese Inszenierung wird ein Hit.

Dabei könnte die Story so altbacken wie albern sein: Ein geiziger oller Kerl, Doktor Bartolo, will sein reiches Mündel heiraten (Mündel, welcher Hipster der Facebook-Generation kennt noch dieses Wort ?), während eben jenes Mündel Rosina einen vermeintlichen armen Studenten liebt, hinter dem sich der mächtige Graf Almaviva verbirgt. Und der Barbier, der umtriebige Figaro, mischt die Szene munter auf.

Rosina und Almaviva sind Social-Media-Junkies, die vielen kleinen Briefchen, die in der Opernvorlage für Verwirrung sorgen, sind hier Whatsapp-Nachrichten, Messenger-News und Emojis, in all ihrer Banalität groß projiziert auf die Bühnenwand. Smartphone und Laptop sind allzeit zur Hand für Selfies und Sprachnachrichten, abgefilmte Arien und Liebesschwüre. Beide inszenieren Liebe und Leid mit Hilfe von Facebook, Snapchat und Instagram. Sie googeln sich und die weiteren Figuren des Stücks und kommunizieren ununterbrochen, im Takt zur Musik, oberflächlich, narzisstisch, selbstbezogen.

Im Gegensatz zur Oberflächenliebelei der Jugend kann der graue Bartolo in seinem antiquierten Wohnzimmer nur verlieren. Er definiert Liebe nicht als orgiastische Narzissmus-Show, er will Besitz. Und er hat, im Pullunder und mit Halbglatze, gar keine Chance gegenüber dem gerissenen Barbier und dem siegessicheren Almaviva, der sich in verschiedenen Verkleidungen an Rosina ranschmeißt, mal als Islamistenprediger, mal als Conchita Wurst - und immer mit strahlendem Tenor.

Serebrennikow hat mit dem Ensemble der Komischen Oper eine schwarze Komödie inszeniert. Fellini lässt grüßen. Am Ende siegt nicht die Liebe. Almaviva überschüttet Rosina mit Luxusklamotten und Brillanten. Sie strahlen fürs Selfie - und als sie sich das erste Mal küssen, sich berühren, sind sie unbeholfen und erschrocken. Das echte Leben soll Facebook ersetzen? Wenn das mal gut geht...

Der "Barbier" ist eine verstaubte Story mit ewigjungen Hits. Ihn jung zu gestalten, ohne platt zu wirken, ihn witzig zu präsentieren und gleichzeitig tiefsinnig, das ist Serebrennikow gelungen, auch und vor allem dank des überragenden Ensembles der Komischen Oper. Mit Nicole Chevalier als sängerisch überragender Rosina und Tansel Akzeybek als schauspielerisch hinreißendem Grafen sowie Philip Meierhöfer als hoffnungslos spießigem Bartolo war es ein grandioser Abend im Haus an der Behrenstrasse. Selbst die schroffen und oft sehr rauen Töne aus dem Orchester unter Antonello Manacorda passten in die Produktion, die mit Sicherheit ein Dauerbrenner an der Komischen Oper wird.