Preview des ARD-Films "Terror" beim rbb - Schuldig oder unschuldig? Das Publikum entscheidet

07.10.16 | 08:03 Uhr

Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten? Diese Frage stellt der Film "Terror" nach dem Theaterstück von Ferdinand Schirach - und zwar den Zuschauern, die am Ende per Abstimmung ein Urteil fällen müssen. Bei der Preview des Gerichtsfilms im Haus des Rundfunks fiel das Ergebnis sehr knapp aus. Von Fabian Wallmeier



Ein blauer Himmel, nur leicht bewölkt. Von rechts unten kommt ein Flugzeug ins Bild, es durchquert den Himmelausschnitt diagonal. Dann kommt ein Schnitt. Die erste Einstellung von "Terror", der Verfilmung des Erfolgstheaterstücks von Ferdinand von Schirach, bildet die Ausnahme: Es ist die einzige Szene, die draußen spielt. Der Rest ist Kammerspiel - allerdings ist die Kammer in diesem Fall ziemlich groß geraten: Regisseur Lars Kraume hat den Film in einem ausgesucht stylischen Gerichtssaal inszeniert, der an die kühle Opulenz der Neubauten im Berliner Regierungsviertel erinnert: rauhe Betonwände, die Tische aus schwarzem Granit - und eine Fensterfront mit Blick auf den Reichstag. Was in diesem Gerichtssaal verhandelt wird, ist schon im Auftakt des Films mit dem Flugzeug vor blauem Himmel angedeutet - Fetzen aus Nachrichtensendungen sind zu hören, sie skizzieren den Fall, um den es nun vor Gericht mit einigem zeitlichen Abstand geht: Lars Koch (Florian David Fitz), Kampfpilot der Bundeswehr, hat ein Passagierflugzeug abgeschossen, das Terroristen in ein vollbesetztes Fußballstadion rasen lassen wollten. Er hat die 164 Passagiere an Bord getötet, um den Tod von 70.000 Menschen im Stadion zu verhindern.



Das Publikum fällt das Urteil

Burghart Klaußner, der mit kühler Autorität den Richter spielt, wendet sich kurz nach Beginn des Films ab vom Geschehen im Saal, schaut direkt in die Kamera und richtet sich an die Zuschauer. Das Besondere an "Terror" ist nämlich: Ob Koch verurteilt wird, entscheiden die Zuschauer selbst. Tausende von Theaterzuschauern standen bereits vor dieser Frage - und am 17. Oktober wird sie einem Millionenpublikum vor dem Fernseher gestellt. Dann zeigt Das Erste den Film und lässt die Zuschauer im Anschluss per Telefon und im Internet abstimmen. Zwei Versionen der letzten Filmszene hat Lars Kraume daher gedreht - doch nur die, für die das Publikum mehrheitlich abgestimmt hat, wird auch ausgestrahlt. Der Film wirft viele Fragen auf - juristische, politische - und vor allem moralische: Kann die Rettung von Zehntausenden den vorsätzlich herbeigeführten Tod von 164 Menschen rechtfertigen? Durfte Lars Koch sich dem direkten Befehl, das Flugzeug nicht abzuschießen, aus eigener Abwägung heraus widersetzen? Hätte er anders entschieden, wenn seine Frau an Bord des Flugzeugs gewesen wäre?

Meistens wird Koch freigesprochen

Bei der Preview des Films am Donnerstagabend, zu der Radioeins ins Haus des Rundfunks des rbb in Berlin eingeladen hatte, entschieden sich die Zuschauer für einen Freispruch - wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit von 53 Prozent. Mit dem Urteil lag das Publikum voll im Trend: Das seit seiner Uraufführung am Deutschen Theater und am Schauspiel Frankfurt landauf landab gespielte Stück hat in den allermeisten Fällen mit einem Freispruch für den Angeklagten geendet. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland sei das bislang fast immer so gewesen, sagte von Schirach in einer Podiumsdiskussion nach der Preview. "Ganz egal, welches Rechtssystem wir vorfinden, die Ergebnisse sind identisch. Das ist weltweit so." Eine Ausnahme gibt es aber: Bei den vier Vorstellungen in Japan wurde Lars Koch schuldig gesprochen - was von Schirach mit dem "vollkommen anderen" Ehrbegriff der Japaner erklärt. "Es geht im Film ganz stark um das Verhältnis von Recht und Moral", sagte Svenja Flaßpöhler vom "Philosophie Magazin" bei der Podiumsdiskussion. Sie sah im Film zwei unterschiedliche Prinzipien der Philosophie aufeinanderprallen: den Kantschen Vernunftbegriff bei der Staatsanwältin - und in Gestalt des Angeklagten und seines Verteidigers den Utilitarismus, welcher "Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen" in den Mittelpunkt stelle.