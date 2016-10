Preisiverleihung am Samstag - Wer bekommt die Stiere beim "Prix Europa"?

21.10.16 | 12:04 Uhr

Am Freitag entscheidet sich, wer die begehrten Stier-Trophäen mit nach Haue nehmen darf - 231 Produktionen bewerben sich beim Medienfestival "Prix Europa" um die Auszeichnungen. Die Preisverleihung beginnt um 19 Uhr, rbb|24 überträgt sie live.

13 kategoriegebundene Preise sind beim "Prix Europa" zu vergeben, außerdem ein Lifetime Achievement Award für die Lebensleistung und erstmals auch ein Online Community-Award. Wer die Auszeichnungen bekommt, haben 300 Juroren aus ganz Europa diskutiert, und am Freitagabend wird das Ergebnis bekanntgegeben. rbb|24 überträgt die Zeremonie ab 19 Uhr live (Livestream-Player unten auf dieser Seite) Das Motto "Changing Europe" hat im Laufe des vergangenen Jahres an Schwere zugenommen: Flüchtlingselend, Terroranschläge, wieder erstarkender Nationalismus, Abschottung der EU nach außen und Zerstrittenheit nach innen – der Hintergrund stimmt nicht unbedingt optimistisch.

Reflektionen über Europa in der Krise

Was Medienschaffende daraus gemacht haben, war in der vergangenen Woche im Haus des Rundfunks an der Masurenallee zu sehen und zu erleben. 231 Produktionen bewerben sich um die Auszeichnungen, 36 davon aus Deutschland. Unter den Bewerbungen sind so unterschiedliche Formate wie Web- und TV-Serien, cross-mediale Projekte, Streaming-Experimente, investigativer Journalismus, Spiel- und Dokumentarfilme, Ideen für neuartige Musikprogramme, interaktive Podcasts, Real-Time Games und vieles mehr. Sie gewähren Einblick, auf welch unterschiedliche Weise europäische Medienmacher unseren Alltag, unseren Kontinent und insbesondere das Europa in der Krise reflektieren.

Mehr zum Thema Der rbb ist mit diesen Nominierungen dabei TV Documentary: "Landstück"

(rbb/ARD, koproduziert von Vineta Film, LEUCHTSTOFF)

Regie: Volker Koepp

Redaktion: Rolf Bergmann

Produktionsleitung rbb: Rainer Baumert TV Current Affairs: "Ware Mädchen - Prostitution unter Zwang"

(rbb/ARD) Film von Nadya Luer und Jo Goll Radio Documentary: "Deutsches Wintermärchen Marokko"

(Kulturradio/rbb/ARD, koproduziert von BR, NDR, SWR)

Regie: Thomas Wolfertz Digital Audio: "Wer hat Burak erschossen?"

(Radioeins und Kulturradio rbb/ARD)

Autor: Philip Meinhold

Regie: Nikolai von Koslowski

Redaktion: Jens Jarisch

Webdoku: Vivien Schütz und Isabel Hummel

Filmfans konnten in diesem Jahr per Stream [eventbrite.co.uk] erstmals von zu Hause aus am Festival teilnehmen: Die 91 nominierten Filme – Fernsehserien, Spielfilme, Dokumentationen und Investigationen aus ganz Europa – konnten im Internet angeschaut werden, gezeigt wurden sie im Original mit englischen Untertiteln.

Preise mit 6.000 Euro dotiert

Die Preise für die besten Fernseh-, Radio- und Onlineprogramme sind mit 6.000 Euro datiert. Neben der in diesem Jahr neuen Kategorie "Digital Audio" im Radiobereich, die zeigen soll, dass auch außerhalb der Rundfunkhäuser anspruchsvolle Inhalte produziert werden, wird beim "Prix Europa" mit dem "Prix Genève" für das innovativste Drehbuch eines Neulings auch ein Newcomer-Autorenpreis verliehen. Der rbb ist mit vier Nominierungen in vier Kategorien vertreten.

Podiumsdiskussion über Pressefreiheit

Wenn alles eigentlich schon vorbei ist, veranstaltet der "Prix Europa" am Samstag, den 22. Oktober gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Reporter ohne Grenzen eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion über Pressefreiheit. Es diskutieren hier mit Moderatorin und Journalistin Britta Hilpert unter anderem Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhurieyt, und Andrey Allakhverdov, russischer Journalist und Greenpeace-Aktivist. Teilnehmer müssen sich zuvor anmelden. Die Diskussion wird zudem am selben Tag um 23 Uhr auf Tagesschau24 ausgestrahlt.

Jubiläum beim Prix Europa

Das Fachforum "Prix Europa", dessen ständiger Gastgeber der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist, wurde 1987 als Wettbewerb um die besten europäischen Fernsehprogramme in West-Berlin gegründet. In diesem Jahr steht ein Jubiläum an: Das Fachforum feiert 2016 sein 30-jähriges Bestehen. Und längst dreht sich nicht mehr alles um das Fernsehen. Der Prix Europa ist seit vielen Jahren trimedial – Fernsehen, Radio und Internet – ausgerichtet.