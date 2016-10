Zum diesjährigen "Prix Europa", dem größten trimedialen Medienfestival seiner Art, werden an diesem Samstag rund 1.000 Medienschaffende in Berlin eintreffen. Sie wollen auf dem Festival unter dem Motto "Changing Europe!" eine Woche lang auf die aktuellen Formen der Berichterstattung und die Aufgaben der Medien blicken und dann schauen, wer am 21. Oktober eine der begehrten Stier-Trophäen bekommt.

Im Wettbewerb stehen dabei so unterschiedliche Formate wie Web- und TV-Serien, cross-mediale Projekte, Streaming-Experimente, investigativer Journalismus, Spiel- und Dokumentarfilme, Ideen für neuartige Musikprogramme, interaktive Podcasts, Real-Time Games und vieles mehr. Sie gewähren Einblick, auf welch unterschiedliche Weise europäische Medienmacher unseren Alltag, unseren Kontinent und insbesondere das Europa in der Krise reflektieren.

Und wenn alles eigentlich schon vorbei ist, veranstaltet der "Prix Europa" am Samstag, den 22. Oktober gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Reporter ohne Grenzen eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion über Pressefreiheit. Es diskutieren hier mit Moderatorin und Journalistin Britta Hilpert unter anderem Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhurieyt und Galina Timchenko, ehemalige Chefredakteurin Lenta.ru.

Filmfans können in diesem Jahr durch das Heimkino erstmals von zu Hause aus am Festival teilnehmen: die 91 nominierten Filme – Fernsehserien, Spielfilme, Dokumentationen und Investigationen aus ganz Europa – können nämlich im Internet angeschaut werden. Die Filme werden im Original mit englischen Untertiteln gezeigt.

Die digitale Revolution setzt sich auch beim "Prix Europa" immer stärker durch, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich. Die Bewegung geht weg vom klassischen Senden, hin zu mehr Publikumsbeteiligung: In Beiträgen der Online-Kategorie werden die Zuschauer durch Tools wie "Snapchat" oder "Periscope" selbst zu Machern. Virtual Reality Produktionen wie "Notes On Blindness" aus Frankreich erlauben es den Nutzern Dinge zu erleben, die außerhalb ihres Erfahrungsspielraums liegen.

Das Fachforum "Prix Europa", dessen ständiger Gastgeber der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist, wurde 1987 als Wettbewerb um die besten europäischen Fernsehprogramme in West-Berlin gegründet. In diesem Jahr steht ein Jubiläum an: Das Fachforum feiert 2016 sein 30-jähriges Bestehen. Und längst dreht sich nicht mehr alles um das Fernsehen. Der Prix Europa ist seit vielen Jahren trimedial – Fernsehen, Radio und Internet – ausgerichtet.

Die Preise für die besten Fernseh-, Radio- und Onlineprogramme sind mit 6.000 Euro datiert. Neben der in diesem Jahr neuen Kategorie "Digital Audio" im Radiobereich, die zeigen soll, dass auch außerhalb der Rundfunkhäuser anspruchsvolle Inhalte produziert werden, wird beim Prix Europa mit dem Prix Geneve für das innovativste Drehbuch eines Neulings auch ein Newcomer-Autorenpreis verliehen.

642 Beiträge aus 35 Ländern sind in diesem Jahr in die erste Runde im Rennen um die begehrten Stier-Trophäen für Europas beste TV-, Radio- und Online-Produktionen gegangen. 231 davon haben es geschafft, sich für den Wettbewerb zu qualifizieren, 36 aus Deutschland. Der rbb ist mit vier Nominierungen in vier Kategorien vertreten.

Die nominierten Produktionen stellen sich in der Festivalwoche vom 15. bis 21. Oktober 2016 in Berlin dem Urteil der anwesenden internationalen Medienkompetenz. Die Verleihung der Stier-Trophäen samt festlicher Gala im Haus des Rundfunks am Freitag, den 21. Oktober, wird ab 19 live in der rbb Mediathek gezeigt.