Der Hauptpreis ging an die taz-Journalistinnen Simone Schlindwein und Dominic Johnson für ihre Reportage über Kriegsverbrechen im Kongo und den entsprechenden Strafprozess in Deutschland. Den dritten Platz gewann der ZDF-Journalist Herbert Klar für seine Frontal21-Reportage "Geldwäsche leicht gemacht - Recherche in sieben Ländern".

Die Auszeichnungen wurden am Mittwochabend in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin verliehen. Ehrengast war Bundesjustizminister Heiko Maas. Unter den insgesamt neun Nominierungen waren drei aus dem Hause des rbb.



"Der lange Atem" wird vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg JVBB seit 2007 jährlich an Journalistinnen und Journalisten aus der Region vergeben, die "in herausragender Weise langjährige beharrliche Berichterstattung zu einem gesellschaftlich relevanten Thema betreiben". Dotiert ist der Preis mit 3.000, 2.000 und 1.000 Euro.



Der unabhängigen Jury unter dem Vorsitz von Dagmar Engel (Deutsche Welle TV) gehören acht prominente Journalistinnen und Journalisten an.