Die 1972 in Bonn geborene Fotografin Stephanie Kiwitt wird mit dem Ellen-Auerbach-Stipendium der Berliner Akademie der Künste (ADK) auszeichnet. Die Künstlerin erhalte die Förderung für ihre "scharfe und zugleich subtile Beobachtung der städtischen Lebenswelt", teilte die Akademie am Donnerstag mit.



"Ihre Bilder sind keine statischen, kritischen Statements, sondern fließende Entdeckungen in der bunten Bilderwelt heutiger Urbanität", befand die Jury.



Das mit 20.000 Euro dotierte Stipendium aus dem Nachlass der deutsch-amerikanischen Fotografin Ellen Auerbach wird alle zwei Jahre vergeben. Kiwitt erhält es am 16. November in der Akademie am Hanseatenweg. Die letzten Stipendiaten waren Julian Röder, Natalie Czech und Anastasia Khoroshilova.