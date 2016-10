Interview | Moderator Bosslet über "Streetphilosophy" - "Das klingt erstmal aggressiv oder rechts konnotiert"

In den Straßen Berlins - und manchmal auch auf den Feldern Brandenburgs - über Liebe, Egoismus oder Empörung sprechen: Das ist die Idee des TV-Formats "Streetphilosophy". Moderator Jonas Bosslet über Bürgerwehren, Pferdewetten und zehn neue Folgen in schwarz-weiß.



Die Vorschusslorbeeren sind gewaltig. Das Fernsehformat "Streetphilosophy" vom rbb und ARTE hat schließlich gleich für seinen erste Staffel mit vier Folgen den Grimme-Preis in der Kategorie "Innovation" bekommen. Jetzt geht das Format, in dem Jonas Bosslet in Berlin und Brandenburg mit ganz normalen Menschen über das Leben philosophiert in die zweite Runde. Am Sonntag starten die neuen Folgen. Diesmal sind es sogar zehn. rbb|24 hat mit dem Moderator Jonas Bosslet über den schnellen Erfolg, das Konzept und über mögliche Zukunftspläne gesprochen.

rbb|24: Herr Bosslet, in den ersten Folgen haben Sie mit einem Zauberer über eine Welt ohne Sinn gesprochen, mit dem Rapper Robert Gwisdek über Hoffnung und Leichtigkeit und der Fahrradkurierin Lena über selbstbestimmtes Leben. War es schwer, neue Fragen für die neue Staffel zu formulieren?

Nein, es war nicht schwierig. Wir behandeln pro Folge immer ein neues Thema. Inhaltlich gibt es da wenig Redundanzen. Man spricht immer über etwas anders. Und die Gäste sind so ausgewählt, dass sie passen und facettenreich sind. Noch dazu gehen wir klar vorbereitet mit Fragen rein. Vieles ergibt sich aber auch im Gespräch. Wir legen Wert darauf, eine reale Gesprächssituation zu kreieren. Da fällt uns schon immer etwas ein.

Wer hat die Fragen formuliert, und wer hat sich die Protagonisten ausgesucht und auch zum Mitmachen überredet?

Wenn die Themen stehen, gibt es eine große Redaktionssitzung, in der sich Dominik Bretsch und Simon Hufeisen - die Produzenten - aber auch andere Journalisten treffen, und dann diskutieren wir darüber, welche Aspekte wir abfrühstücken wollen. Daraus ergibt sich langsam ein inhaltliches Gerüst. Erst danach entstehen die Fragen. Wir haben als festes Element in jeder Folge einen Experten, also eine Philosophin oder einen Philosophen, die zu dem Thema passen. Das ist dann immer deren Steckenpferd. Wir sprechen nicht mit jemandem über Wahnsinn oder Liebe, der sich darüber vorher keine Gedanken gemacht hat.

Wo und mit wem wurde dieses Mal gedreht?

Wir haben im Schnitt pro Folge vier Gäste, wir haben auch immer verschiedene Locations. Wir sind in allen möglichen Berliner Bezirken gewesen, aber fahren auch raus aufs Land nach Brandenburg. Schön war der Dreh in Mitte beim Dom. Da haben wir uns mit Jakob Augstein zum Thema Empörung unterhalten. Wir waren bei einer selbst organisierten Bürgerwehr in Brandenburg im Oberbruch. Das klingt erstmal aggressiv oder rechts konnotiert, aber im Endeffekt sind das Leute, die sich in einer Dorfgemeinschaft zusammengetan haben, um den Diebstahl einzudämmen. Es gibt wohl zu wenig Polizei, die dagegen vorgehen kann. Und mit MC Bomber, einem Battle-Rapper, waren wir auf der Trabrennbahn zum Pferdewetten.



"Streetphilosophy" ist gleich zum Start durch die Decke gegangen: Grimme-Preis in der Kategorie Innovation. Wie hat sich das angefühlt? Hundertschaften von Fernsehleuten suchen nach innovativen Formaten und Sie schaffen das gleich bei dem ersten Versuch?

Das hat sich natürlich gut angefühlt. Das war eine Bestätigung für unseren Ansatz, ohne dass wir ein großartiges Budget oder die Mega-Erfahrung hatten. Wir sind ein kleinerer Laden, der das auf die Füße gestellt hat. Das war eine unfassbare Bestätigung dafür, dass wir mit unserem Verständnis dafür, was ein gutes Programm ausmacht so schnell auf so viel Anerkennung gestoßen sind.

Wie schwierig war es damals die Fernsehverantwortlichen beim rbb und ARTE zu überzeugen?

Es dauert schon seine Zeit bis man durch den Senderdschungel kommt. Bei uns hat es von der Idee bis zum Piloten fast eineinhalb Jahre gedauert. Wir waren aber mit unserer Idee und unseren ersten Drehs sehr zufrieden, und uns wurde von der rbb- und ARTE-Redaktion schon sehr früh signalisiert, dass das, was mir machen, richtig ist.

Wie ist der Kontakt zwischen Ihnen und den Produzenten zustande gekommen? Stimmt es, dass Sie in einer WG gewohnt haben?

Ja. Wir haben drei Jahre zusammen in einer WG in Kreuzberg gewohnt. Da spinnt man schon die eine oder andere Idee am Frühstückstisch zusammen. Dass da dann irgendwann was daraus wird, konnte ja keiner wissen. Simon kannte Dominik, den anderen Produzenten, von einem Journalisten-Stipendium. Die beiden hatten zunächst erste kleine Beiträge für ARTE produziert und suchten jemanden, der die schneidet. Da ist Simon natürlich auf mich gekommen, weil mein Beruf eigentlich Videoeditor ist. Dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Als es dann um das neue Format "Streetphilosophy" ging, stand Simon plötzlich in meinem Zimmer und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dass mal auszuprobieren.

Sie hatten also nicht vor, Moderator zu werden?

Ich hatte das eigentlich nicht vor, aber ich habe dann natürlich Freude dran gefunden und finde das nach wie vor cool, dass man mit Freunden und einem sehr fähigen Team, ein gutes mediales Produkt schaffen kann.

Haben Sie nach dem großen Erfolg der ersten Staffel Angebote von anderen Sendern bekommen?

Nein. Ich habe mir das ehrlich gesagt auch anders vorgestellt, zumal mit dem Grimme-Preis. Ich dachte, jetzt darf ich "Wetten Dass" machen oder sowas. Im Ernst, ich bin extrem zufrieden mit dem, was ich mache. Ich schneide weiter meine Videos, hab ansonsten meine freien Projekte, wo es um Videokunst geht. Ich treib' mich auf keinen Medien-Partys rum und hab' mir kein Management gesucht. Schauen wir mal, vielleicht kommt nochmal was oder auch nicht. Mir ist jetzt erstmal wichtig "Streetphilosophy" weiter zu machen und das auch gut zu machen. Im Optimalfall kann ich vielleicht mit "Weltrecorder" – also Simon und Dominik – irgendwann auch nochmal ein anderes Format machen.

Zehn neue Folgen "Streetphilosophy" gibt es Sonntag, 16. Oktober 2016 auf ARTE. Die ersten fünf Folgen der zweiten Staffel sind schon im Netz bei ARTEcreativ abrufbar.