Ist ein Kampfpilot, der eine entführte Passagiermaschine mit 164 Insassen abschießt, um 70.000 Menschen in einem Fußballstadion zu retten, schuldig oder ein Held? Das war die Frage, die der Film "Terror - Ihr Urteil", der in im Ersten am Montagabend gezeigt wurde, aufgeworfen hat. Er basiert auf dem Erfolgstheaterstück von Ferdinand von Schirachs.

Ferdinand von Schirach, der Autor des verfilmten Stücks ist in seinem persönlichen Urteil gar nicht so eindeutig, wie das Publikum. Der Soldat habe mit seiner Entscheidung zwar viele Leben gerettet, es gebe "aber nur den tragischen, den schuldigen Helden, nie den glücklichen", sagte von Schirach in einem Interview der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. "In unserem Fall hieße das: Abschuss und anschließend lebenslänglich ins Gefängnis."

Der promint besetzte Film mit Martina Gedeck, Burghart Klaußner, Florian David Fitz und Lars Eidinger in den Hauptrollen wurde zeitgleich in Österreich und der Schweiz ausgestrahlt. Dort kamen fast identische Abstimmungsergebnisse zustande.