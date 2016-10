Weil sie in der falschen Kulisse gelandet sind und die richtigen Kostüme fehlen, wissen sie auch nicht mehr, welche Nummern gespielt werden sollen. Dass die immer toll waren, wurde ihnen aber gesagt. Bleibt den hyperaktiven, zappeligen Darstellern nur, in vielen Umdrehungen und Wendungen, gespickt mit Nonsens und Slapstick, den besonderen Geist des Ortes einzufangen und wiederzugeben, an dem sie sich befinden.

Der Grundton der Veranstaltung ist albern. Es gab schon geistreichere Pollesch-Diskurse als diesen Abgesang mit dem unzumutbaren sprechenden Titel, denen ich Ihnen jetzt einmal zumute. Er heißt: "Diskurs über die Serie und Reflexionsbude (Es Beginnt erst bei Drei), die das qualifiziert verarscht werden great again gemacht hat etc. - Teil 1: Ich spreche zu den Wänden". Alles klar?

Ein paar besondere beliebte Pollesch-Phrasen hat sich der Autor und Regisseur in eigener Sache auch wieder in diesen bunten Unterhaltungsabend geschrieben, der noch am ehesten als kapitalismuskritisches Boulevardtheater für Spezialisten durchgeht. Also ist wieder vom Einzelnen versus Masse oder Kollektiv die Rede, von Gott als Dreieinheit, vom Nichtverstandenwerden, davon, Symptomträger zu sein. Nur Pollesch-Versteher und eingeschworene Volksbühnen-Fans kommen da noch mit.

Nach einer Stunde 15 Minuten, wenn die drei Cowboys endlich ihre komplette Kluft anhaben, ist ihre Bühne vollständig abgebaut. Ein fettes schwarzes Rieseninsekt lagert vor den Lametta-Vorhängen im Bert-Neumann-Gedächtnisraum. Ein Schelm, der dabei an Chris Dercon denkt.