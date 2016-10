Filmstar soll im Adlon abgestiegen sein - Tom Hanks zur "Inferno"-Premiere in Berlin

10.10.16 | 17:40 Uhr

Schauspieler Tom Hanks hält sich in der Hauptstadt auf, um am Montagabend die Deutschlandpremiere einer weiteren Dan Brown-Verfilmung zu besuchen. Hanks schlief und aß in Berlin und verriet seine Vorliebe für einen Berliner Imbiss. Autogrammjäger haben noch eine letzte Chance, den Hollywood-Star abzufangen.



Der US-Schauspieler Tom Hanks ist in Berlin und wird am Montagabend am Potsdamer Platz erwartet. Dort findet im Cinestar-Kino die Deutschlandpremiere von "Inferno" statt – der dritten Verfilmung eines Romans des Bestsellerautors Dan Brown ("The Da Vinci Code" und "Illuminati"). Nach Insiderinformationen ist Hanks (60) im Hotel Adlon abgestiegen und war gestern mit seiner Frau Rita Wilson (59) und Crewmitgliedern im Restaurant "Grill Royal" an der Friedrichstraße essen. Er äußerte aber auch eine Vorliebe für Currywurst ("Ich hätte gerne, dass mir jemand ein Appartment in Berlin schenkt, am besten fußläufig zu 'Curry 36'").

Auch Dan Brown und Ron Howard erwartet

Hanks-Fans können den Hollywood-Star noch am Montagabend auf dem Roten Teppich abpassen – oder den Rote-Teppich-Live-Stream auf der Internetseite des Cinestar-Kinos verfolgen.