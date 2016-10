Eine lockerer Potsdamer Coming-of-Age-Geschichte und ein schonungsloser Krankheitsbericht: Die in Berlin lebenden Autoren André Kubiczek und Thomas Melle können mit ihren Büchern auf den Deutschen Buchpreis hoffen. Am Montagabend wird er verliehen.

Der Deutsche Buchpreis wird am Montagabend in Frankfurt am Main übergeben. Zu den sechs Nominierten gehören auch die in Berlin lebenden Schriftsteller Thomas Melle ("Die Welt im Rücken") und André Kubiczek ("Skizze eines Sommers"). Zudem sind Reinhard Kaiser-Mühlecker ("Fremde Seele, dunkler Wald"), Bodo Kirchhoff ("Widerfahrnis"), Eva Schmidt ("Ein langes Jahr") und Philipp Winkler ("Hool") nominiert.

Der jüngste Roman des gebürtigen Potsdamers Kubiczek ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Wie viele seiner Romane spielt auch "Skizze eines Sommers" in den letzten Jahren der DDR. In leicht-lässigem Ton beschreibt Kubiczek darin, wie ein Teenager das Heranwachsen im Potsdam vor der Wende erlebt - ein Potsdam, das es so gar nicht mehr gibt. Die heute herausgeputzten Villen hätten damals vor sich hingebröckelt, erzählte Kubiczek dem rbb. Und auch die sozialistische Neubausiedlung Am Stern habe sich stark verändert: Er habe den Eindruck, dass die etwas Wohlhabenderen in die Inennenstadt gezogen und die anderen zurückgelassen worden sein. Der Roman ist stark autobiografisch gefärbt - 80 Prozent von ihm steckten darin, sagt Kubiczek.

Noch eindeutger autobiografisch ist auch Melles Buch "Die Welt im Rücken", in dem er seine bipolare Störung beschreibt. So erzählt Melle davon, wie er sich für den Messias hielt oder glaubte, mit Madonna geschlafen zu haben. "Natürlich bin ich nun festgeschrieben als der Manisch-Depressive, das ist jetzt mein Stempel für die nächsten Jahre", sagte Melle in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Die Erkrankung sei bislang nicht gut beschrieben worden, der habe er eine adäquate literarische Form geben wollen, erklärte der Autor seine Motivation für das Buch. "Es geht um die Krankheit, nicht nur um mich."