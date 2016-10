Filmdrehs in und um die Hauptstadt - Schweighöfer, Schweiger und Co. drehen in der Region

18.10.16 | 21:17 Uhr

Dass die Region attraktiv zum Filme drehen ist, ist schon länger bekannt. Doch in diesem Herbst stappeln sich die Stars geradezu zu Dreharbeiten in der Region. Mit dabei so namhafte Darsteller wie Til Schweiger, Matthias Schweighöfer ... und Shirly MacLaine.



Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und Heike Makatsch zählen zu den Stars, die in diesem Herbst für Dreharbeiten in der Hauptstadtregion unterwegs sind. Schweiger und Schweighöfer stehen in der Thriller-Komödie "Spezialeinheit" vor der Kamera, die in Berlin gefilmt wird. Das teilte das Medienboard Berlin-Brandenburg am Dienstag mit, das knapp 30 Projekte mit insgesamt rund 4,5 Millionen Euro fördert.

Mehr zum Thema Erste Netflix-Produktion in der Region - Bowie-Sohn Duncan Jones dreht in Berlin und Babelsberg Durchtriebene Gegner jagen einen stummen Mann durch Potsdam-Babelsberg. Allerdings ist die Szene gestellt: Duncan Jones, Bowie-Sohn und Regisseur von "Warcraft: The Beginning", dreht einen Thriller für Netflix - in den Babelsberger Studios und auch in Berlin.

"Jim Knopf" mit Bully Herbig und Shirly MacLaine

Am Montag begannen in Babelsberg unter anderem die Arbeiten für die mit Spannung erwartete Verfilmung von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" nach dem Kinderroman von Michael Ende. Produzent Christian Becker konnte zahlreiche Top-Stars für sein Projekt gewinnen: Mit dabei sind etwa Annette Frier, Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht. Auch Michael "Bully" Herbig, Milan Peschel und Hollywood-Legende und Oscar-Gewinnerin Shirley MacLaine erwecken Lummerland, die Insel mit zwei Bergen, mit zum Leben. Neben Babelsberg wird auch in München und Kapstadt gedreht. Die Verfilmung von "Jim Knopf", den viele vor allen Dingen aus der Augsburger Puppenkiste kennen, soll im Laufe des Jahres 2018 in die Kinos kommen.



Erstmals dreht Netflix in der Region