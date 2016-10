Ein Kondensat von fast 80 Jahren Leben und Überleben in drei Deutschlands: Liedermacher Wolf Biermann legt mit "Warte nicht auf bessre Zeiten!" seine Familiengeschichte vor, in der sich Weltgeschichte spiegelt. Ute Büsing hat die Autobiografie gelesen - und wurde unterhaltsam behelligt.

Was für ein Wälzer! Wortmächtig. Wirkungsbewusst. Kondensat von fast 80 Jahren Überleben in drei Deutschlands. Geboren als Hamburger Arbeiterkind während der NS-Diktatur, mit 16 rübergemacht in die DDR, das vermeintlich bessere Deutschland, 1976 Ausbürgerung in die Bundesrepublik. Atemlos erzählt Wolf Biermann 550 packende Seiten lang.