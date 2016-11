Mit einem Konzert des Swing Dance Orchesters unter Andrej Hermlin beginnen am Samstag in der Synagoge Rykestraße die 29. Jüdischen Kulturtage Berlin. Unter dem Motto "Shalom Berlin" lädt die Jüdische Gemeinde bis 13. November zu Konzerten, Lesungen, Diskussionen und Filmvorführungen ein.



In Deutschlands größter Synagoge ist auch das Abschlusskonzert am 13. November mit dem Geiger Daniel Hope und dem Pianisten Sebastian Knauer zu Ehren des 100. Geburtstags von Yehudi Menuhin geplant.



In Berlin lebende Künstler wie der Fotograf Efraim Habermann und der Porträtzeichner Moshe Alembik stellen ihre Werke in Berliner Galerien vor. Ein Abend im Renaissance-Theater kreist um den jüdischen Humor. Dabei wollen Anna Thalbach, Nadine Schori, Udo Samel und Ingo Naujoks humoristische Texte von Tucholsky bis Kishon vorlesen.



Für Kinder gedacht ist das Konzert "Felix, der glückliche Mendelssohn" im Kammermusiksaal der Philharmonie. Bei einer Party im Club Cosmic Casper wollen israelische DJs auflegen. Außerdem ist im Kino Babylon eine Filmreihe geplant.