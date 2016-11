Audio: Kulturradio | 30.11.2016 | Ev Schmidt

Interview | Claus Peymann zu seinem Buch - "Geltungstrieb hat man bei mir von Geburt an gespürt"

30.11.16 | 20:40 Uhr

"Mord und Totschlag" - so ist das "Theaterlebensbuch" überschrieben, das sich Claus Peymann zum 80. Geburtstag und zum Abschied vom Berliner Ensemble im kommenden Jahr geschenkt hat. Ein Gespräch über das Theater als Kerker und Traum.



Herr Peymann, gibt es Sie eigentlich auch ohne Theater?

Claus Peymann: Das kann ich mir noch nicht vorstellen, nein. Das Theater ist ja mein Leben, davon handelt das Buch ja auch. Und es ist eigentlich meine große Familie, in der ich lebe.

In Ihrem Buch ist das Zitat vorangesetzt: "Lebenslängliche Theaterkerkerhaft ohne die geringste Begnadigungsmöglichkeit." Das stammt ja von einer Figur von Thomas Bernhard. Es gibt aber auch den Klassenbucheintrag: "Peymann rülpst und schaut sich triumphierend um." Wie sehr charakterisieren diese Zitate Ihr Theaterleben?

Das zweite ist ein Eintrag aus dem Klassenbuch als Obersekundarer, da habe ich mich im Prinzip auch schon ziemlich in Szene gesetzt. Und das ist wirklich authentisch, irgendjemand hat das herausgefunden. Das ist das eine, dass man offenbar so eine Art von Geltungstrieb bei mir von Geburt an gespürt hat. Das ist ja auch so geblieben, dass ich mich nicht scheue, wirklich auch Blödsinn und Verrücktes und Provozierendes von mir zu geben, also in der Schule. Das Zweite ist natürlich die Zwanghaftigkeit dieses Berufs, der Sog, dieses zweite Leben, das wir im Theater im Grunde praktizieren. Das ist ja das Wahre, das eigentliche Leben. Der Traum einer ganz anderen Welt, in der wir sind. In der die Schauspieler und eben auch ich Könige sind. Das ist eben andererseits ein Kerker, aus dem wir nicht mehr herauskönnen.

Dieses Buch ist eine Sammlung eigener Texte, Interviews, Artikel, Briefe und Anekdoten zusammengestellt von insgesamt vier Herausgebern. Aber Sie haben doch auch mitgeholfen, oder? Ich stelle es mir nicht ganz einfach vor, Ihr Lebenswerk zu fassen zu kriegen.

Ich hab mich versucht rauszuhalten. Es war die Idee vom Wewerka vom Alexander Verlag, der unbedingt ein Buch herausgeben wollte. Ich werde ja auch demnächst 80, und dann gebe ich das Berliner Ensemble leider auf - oder Gott sei Dank. Und jetzt war das sozusagen eine Fahrt in meine Vergangenheit, die die Herausgeber unternommen haben. Ich musste mich da heraushalten, sonst hätte das ja kein Ende genommen. Man sieht natürlich, dass man doch einiges hinter sich hat, überwunden hat und erlebt hat. Das ist schon das Erschrecken, aber auch die Freude, die nach einer so langen Theaterarbeit dann im Grunde eine ganze Theaterepoche von 50 Jahren lebendig werden lässt. Wobei das Buch wirklich alle Züge hat, ein Hit zu werden. Das ist gestern Abend losgegangen und die Leute kaufen das, weil Sie natürlich neugierig sind. Sie haben auch etwas davon. Es ist wirklich eine Theaterepoche an einem ihrer Protagonisten vorgeführt. Diese ganze Generation, da bin ich ja fast mit Peter Stein einer der letzten der großen Mohikaner der 60er 70er Jahre. Der Aufbruch in das neue Theater, die Überwindung der alten Strukturen, die neue Literatur endlich befreit vom Nazi-Mief und so weiter. Dieser ganze Aufruhr von Peter Handke bis Brasch, Brecht oder Thomas Bernhard oder Strauß, das repräsentiert natürlich auch meine Lebensgeschichte. Einerseits ist es schauerlich, andererseits ist es natürlich auch wahrnehmbar und so heißt das Buch ja nun auch "Mord und Totschlag". Letztlich ist das ja die Essenz eines Theaterlebens: Mord und Totschlag – Das große Thema.

Ihre Lebensgeschichte, deutsche Theatergeschichte – ich habe aber auch sehr wohl dieses "Gott sei Dank" vernommen, wenn Sie jetzt vom Berliner Ensemble weggehen. Bei einigen der Texte sind auch in blauer Farbe aktuelle Anmerkungen von Ihnen eingefügt. Gibt es Vieles, was Sie im Nachhinein anders hätten sagen oder revidieren wollen?

Das kann man glaube ich selber gar nicht mehr unterscheiden. Ich hab dann einiges wiedergelesen. Ich bin dann verblüfft, dass ich schon in der Schülerzeitung in Bremen vor Ewigkeiten schon eigentlich das Gleiche erkannt habe, nämlich: dass das Theater das schönere Leben ist; dass das Theater auch eine große Wichtigkeit hat in einer Zeit, die wieder finsterer wird; dass das Theater einen Traum zeigt, eine Alternative, eine Utopie. Dass meine Theaterarbeit jetzt tatsächlich am Berliner Ensemble endet in der Königsposition des Direktors, ist natürlich ein schönes Spiel, weil das schon als Schüler für mich das Theaterparadies war, damals noch über die Spree zu gehen über diese graue Brücke durch die Grenzkontrollen und dann atmete man in den führenden DDR-Theatern wirklich etwas ein, was damals so wichtig war. Diese Rückschau wird - glaube ich - für viele Leser interessant sein und das ideale Weihnachtsgeschenk, wenn man nicht weiter weiß. Das ist schön. Der Text ist eine leicht gekürzte Fassung des Interviews, das Ev Schmidt führte.