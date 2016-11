Audio: Inforadio | Susanne Bruha | 04.11.2016

Konzert | Wieder auf Deutschland-Tour - Niemand kann die Red Hot Chili Peppers stoppen

04.11.16 | 09:27 Uhr

Die Red Hot Chili Peppers kennt man auch, wenn man sie nicht kennt. Die kalifornische Rockband ist seit 33 Jahren im Geschäft und hat so viele Hits, dass sie jeder schon gehört haben muss. Am Donnerstag waren sie in der Mercedes Benz Arena. Von Susanne Bruha

Um kurz nach 23 Uhr wird die Publikumsmasse in die Friedrichshainer Einöde gespült und weiß gar nicht wohin mit all der Energie nach nicht ganz zwei Stunden Red Hot Chili Peppers. "Give it away" ist die letzte Zugabe. Es ist auch ok, dass danach Schluss ist. Man begann schon, die Unversehrtheit der pogenden Menge zu fürchten. Dort sind im Prinzip alle am Ausrasten, bei denen in den 90ern eben Peppers als Lieblingsband im Steckbrief stand. Dabei hatte alles recht harmlos angefangen. Während Flea am Bass, Josh Klinghoffer an der Gitarre und Schlagzeuger Chad erstmal gut zehn Minuten jammen, setzt sich Anthony Kiedis auf ein Podest hinters Schlagzeug, wippt mit den Beinen und hört erstmal nur zu. Dabei sieht er mit seinem Basecap, der kurzen Hose und hellgemusterten Leggins darunter aus wie ein Zwölfjähriger. Und wie ein solcher hüpft er dann auch auf die Vorderbühne beim in aller Welt bekannten Riff von "Can't Stop".

Männer Ü50, die abgehen wie 30.

Erstmal ein paar Hits - so vielleicht die Setlistidee der Kalifonier. Dann fallen die Songs vom neuen Album "Getaway" nicht so auf, denn die sind - auch wenn es abgedroschen klingt - einfach nicht so stark. Insgesamt zeigt sich der Sound in der Eishockeyhalle am Ostbahnhof an diesem Abend leider nicht von seiner stärksten Seite. Aber was will man erwarten für Tickets von bis zu 300 Euro. Und dafür hatten die Peppers ja auch extra diese eindringlichen Hits mit hohem Wiedererkennungswert komponiert. Der Rest ist Energie. Männer Ü50, die abgehen wie 30. Flea mit gelbgefärbten Haaren und knallbuntem Anzug, der auf Händen über die Bühne läuft und dem Publikum am Ende Yogaweisheiten mit auf den Weg gibt. Kiedis, der den halben Abend mit freiem, sehr durchtrainiertem Oberkörper performt und beim Abgang von der Bühne seinen neunjährigen Sohn - der neben der Bühne stand - wie ein Handtuch über die Schulter wirft. Da ist die California-Packung perfekt: Funky Hits, Leichtigkeit und irre viel Energie. Die Red Hot Chili Peppers können es noch, aber das Beste ist: Sie wollen auch. Von Susanne Bruha