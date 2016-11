Keßler kommt zu dem Schluss: "Es handelt sich um einen eindeutigen Rechtsverstoß, es ist nicht nachvollziehbar, was nun der Grund für die Auszahlung war. Wenn die ILB heute angibt, dass die Auszahlung der Fördergelder auf Grundlage von ‚gängiger Verwaltungspraxis‘ geschah, so ist das nicht nachvollziehbar, denn die Vorgaben waren nach dem eigenen Zuwendungsbescheid als auch nach dem geltenden EU - Recht eindeutig."

Die ILB hatte in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 6,5 Millionen Euro Fördergelder an die Firma Human BioSciences aus Luckenwalde ausgezahlt. Dies geschah laut ILB auf "der Basis von durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bestätigten Rechnungen." Nach rbb-Recherchen waren diese Rechnungen aber gefälscht. "Da so etwas immer passieren kann, sieht die EU Richtlinie 1083/2006 eben vor, dass Originalbelege vorzulegen sind", ergänzt Experte Professor Keßler weiter. "Denn EU-Recht geht der Verwaltungspraxis in Brandenburg vor."