Klassik trifft Hip-Hop: IGA in Berlin stellt Programm vor

Eröffnung am 13. April

Bei der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn im kommenden Jahr wird es zahlreiche Konzerte und andere Sonderveranstaltungen geben. Die Organisatoren stellten am Freitag Höhepunkte des Programms vor - das komplette Programm ist hier abrufbar. Demnach wird zur Eröffnung der IGA im April zwei Tage lang das traditionelle Kirschblütenfest in den Gärten der Welt gefeiert.

Im neu gebauten Amphitheater mit 5.000 Plätzen sollen verschiedenste Konzerte und Shows stattfinden. So soll Eckart von Hirschhausen die Gala "Die Kunst des Lachens" moderieren, zudem werden 100 Jugendliche aus Marzahn-Hellersdorf zusammen mit dem Regisseur Christoph Hagel die "Carmina Burana" auf die Bühne bringen – mit Hip-Hop, Breakdance, Graffiti und Bodypainting.