Das habe ich eigentlich sofort gedacht, als es rauskam. Das Album war ja wirklich ein Kometeneinschlag, niemand war darauf vorbereitet – und zwar auf jeder Ebene: sowohl was die Qualität des Songwritings angeht, als auch die Texte. Texte, die so kraftvoll und gleichzeitig so intelligent, so verspielt und so ernst sind, hat es vorher weder in der deutschen Popmusik noch im Hiphop gegeben. Natürlich auch die Instrumentierung mit den zwei Schlagzeugern und dem klassischen Orchester - es war ja wirklich alles neu bei dieser Platte. Und es war nicht nur neu, sondern auch extrem theatral, und in den Texten sehr dramatisch. Es steckt ein Geschichtenerzählen drin. Ich hatte sehr früh das Gefühl, dass ich große Lust hätte, das auf die Bühne zu bringen. Dann hat es halt ein bisschen gedauert: bis ich die Idee hatte, mit Peter Fox drüber gesprochen hatte, er die Geschichte, die wir uns ausgedacht hatten, dann gut fand.