Lässig sieht der 76-Jährige aus, in schwarz gekleidet, mit Hut und einer auffälligen Silberkette. Al Jarreau könnte auch ein in die Jahre gekommener Rapper sein. Nach zwei Minuten klatschen alle mit – er hat die fast ausverkaufte Philharmonie sofort auf seiner Seite. "I love you" krächzt er und lacht ein bisschen irre. Wenn er sitzt, zucken Hände und Füße, fast immer grinst er, wenn er der 17-köpfigen Big Band zuhört. Aus jeder Pore strahlt dieser Mann wahre Freude aus.

Wenn Al Jarreau mit halb geschlossenen Augen, den Kopf leicht hochgereckt den Solisten zuhört, sieht er aus wie eine Schildkröte. Und genauso unerwartet schnell schnippen plötzlich seine Finger. Er stimmt kurz seinen einst berühmten Scat-Gesang an – um kurz drauf lachend abzuwinken. Zwischen den Liedern von Duke Ellington nimmt er einen Schluck "Orangejuice" - mit Wodka, fügt er verschmitzt hinzu. Al Jarreau sitzt der Schalk immer noch im inzwischen faltigen Nacken. Hat schon mal jemand auf dieser Bühne laut gesagt, also gedacht bestimmt, aber gesagt, dass er mal pinkeln muss?

Witzig, selbstironisch, Kopf und Zunge immer noch fit: Al Jarreau streckt beide Arme in die Luft, badet sich förmlich in der Musik. Vergisst auch nicht das Publikum direkt hinter den Musikern zu begrüßen oder seine Mitmusiker zu loben.



Nach fast zwei Stunden und "Take the A Train“ serviert er den Fans noch den Evergreen "Take Five“ in typischer Al Jarreau Manier: schnalzend, singend, fauchend, grinsend. Das Publikum steht schon wieder. Al auch. Mühsam, dann ein letztes Winken und Lachen und er wird von der Bühne begleitet. Zu gern möchte man mit ihm noch ein paar Gläser Orangensaft trinken.