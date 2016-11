Um 20.35 Uhr kommt ein blauer Hase mit goldener Schleife und Glitzerohren auf die Bühne und sagt, dass er nicht Amanda Palmer sei - aber er kündigt sie an. Und dann betritt sie die Bühne: Amanda Palmer, im schwarzen langen Rock mit hohem Schlitz und einer dunkelroten Korsage, setzt sich an den Flügel, nimmt einen Schluck Rotwein und legt los. "Hallo Berlin, Lieblingsstadt", sagt sie in bestem Deutsch. Sie verehrt Brecht und lebte mal in Köln, die Sängerin des Duos "Dresden Dolls" liebt die deutsche Sprache. Und tatsächlich bekommt aus ihrem Mund ein Heintje-Cover auf der Ukulele etwas Romantisches. Keine Band, kein Nichts. Nur Amanda, die kleine, rote Ukulele oder sie am Flügel. Letzteres sind die eindeutig besseren Parts.

Mal puppenhaft mechanisch, dann albern verspielt oder divenhaft erwachsen: Die Sängerin beherrscht alle Formen der guten Unterhaltungskunst. Fast alle. Denn je leerer die Rotweinflasche ist, desto langatmiger wird der Abend. Palmer nimmt Songwünsche ihrer Fans entgegen, die sie sich auf dem Arm notiert: So entsteht die halbe Setlist für den Abend.



Palmer plaudert über so manches, zum Beispiel über Lady Gaga, natürlich gewachsene Behaarung im Genitalbereich und ihr Vorleben als Stripperin in Boston mit dem Künstlernamen "Berlin" – weil sie so ein zweigeteiltes Leben führte.



Egal ob Hase, Hete oder Homo: Das Publikum, so bunt wie Palmers Geschichten, hängt an ihren Lippen. Endlich lässt die Sängerin die völlig überschätzte Ukulele beiseite und geht wieder an den Flügel. Der Rotwein ist fast alle, manche Wörter rutschen schon schneller, als sie sollten, aber jetzt kommt der intensivste Teil. Zusammen mit ihrer Tourmanagerin Whitney gibt sie ein Gänsehaut-Duett.