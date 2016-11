Blick in die Kamera kurz vor der Ermordung

Unter dem Titel "Die Exekutionen müssen unauffällig im nächstgelegenen Konzentrationslager durchgeführt werden" zeigt die Sonderausstellung 68 Fotos der Opfer unmittelbar vor ihrer Ermordung. Häftlinge schmuggelten die Bilder der entkräfteten und in zerlumpte Uniformen gekleideten sowjetischen Kriegsgefangenen unter Lebensgefahr aus dem Lager.

Im ehemaligen KZ Sachsenhausen öffnet am Sonntag eine Ausstellung, die sich mit der Tötung tausender sowjetischer Kriegsgefangener im Herbst 1941 auseinandersetzt. Es war nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten die größte Massenmordaktion in dem einstigen KZ. 10.000 Kriegsgefangene kamen von September bis November 1941 ums Leben.

Die Häftlinge hatten die Fotos beim Erkennungsdienst in der Politischen Abteilung des KZ Sachsenhausen entwickeln müssen. Wie die Stiftung mitteilte, wollten die Nazis mit den Bildern "slawischer Untermenschen" ihren rassistischen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion rechtfertigen. Das weist die Ausstellung am Beispiel von Plakaten und Broschüren nach, in denen Motive der Bilder verwendet wurden.



Statt Abscheu erweckten diese Bilder aber Anteilnahme und Mitgefühl, sagte Stiftungsdirektor Günter Morsch. Er betonte: "Die 68 Fotos sind zweifellos die bedeutendsten fotografischen Dokumente aus dem KZ Sachsenhausen."



Die Ausstellung ist bis zum 18. Juni 2017 im Neuen Museum zu sehen. Öffnungszeiten bis zum 14. März sind Dienstag bis Sonntag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, danach bis 18 Uhr.