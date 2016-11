Pergamonmuseum in 360 Grad

Hier soll eines der berühmtesten Museen der Welt stehen? Schon der Eingangshof zum Pergamonmuseum erinnert derzeit eher an das Lager einer Baufirma: Gerüste, Gruben, Sandberge. Am Donnerstag war Baustellenbegehung. Die Verantwortlichen erklärten, warum die Sanierung dauert und teurer wird - und gelobten Besserung. Von Alex Krämer

"Wenn eine Erschütterung zu groß sein sollte, dann kommt sofort ein Alarm. Wenn dieser Alarm kommt, heißt das sofort: Baustopp! Dann muss geschaut werden, welche Arbeit dies ausgelöst hat. Was ist es? Dann muss die Bauleitung reagieren." Ein solcher Ad-hoc-Baustopp ist schon dreißig- bis vierzigmal vorgekommen.

Sie müssen während der Bauzeit an Ort und Stelle geschützt werden. Daher sind die mehr als 2.000 Jahre alten Säulen in der Saalmitte verkabelt wie ein Patient auf der Intensiv-Station: von oben bis unten Sensoren. Diese registrieren jede kleinste Bewegung, erklärt Petra Wesseler, Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen.



So etwas ist teuer - ein Teil der Kostensteigerungen im Pergamonmuseum ist auf solche Besonderheiten zurückzuführen. Beim Bauen im Weltkulturerbe lässt sich nicht alles vorausplanen.



Die Arbeiten gestalteten sich auch so schwierig, weil die Baustelle auf einer Insel liegt. Die Zahl der Zufahrtswege ist begrenzt, der Raum für die Kräne auch, viele Baufirmen müssen sich auf engstem Raum arrangieren. Es sei "eine Operation am offenen Herzen und auf Zehenspitzen", heißt es.



Aber einen anderen erheblichen Teil der Mehrkosten hätte man von Anfang an einkalkulieren können, sagt Florian Pronold (SPD), Staatssekretär im Bauministerium. Zum Beispiel, dass die Baukosten steigen, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt geplant, aber erst später gebaut wird. Das wisse jeder private Bauherr, sagt Pronold, und auch der Bund hätte dies seiner Meinung nach mit einrechnen müssen. "Und dann würde es nicht, wie so ein kleiner Springteufel, auf einmal bei irgendeinem Termin aufplatzen: Ach sooo! Jetzt sind’s aber 60 Millionen mehr! - Das war von Anfang an klar."