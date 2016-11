Streit um Berliner Attika-Statuen - Sorgerecht für Steinfiguren

03.11.16 | 23:48 Uhr

200 Jahre lang standen acht Attika-Figuren auf dem Potsdamer Stadtschloss - als es abgerissen wurde, kamen sie in den 1960ern als Leihgabe nach Berlin. Jetzt aber steht das Schloss wieder und der Streit um die Steinskulpturen ist entbrannt. Am Donnerstagabend tagten die Beteiligten in Potsdam - und feilschten gekonnt. Von Dominik Lenz

Es ist wie bei getrennten Eltern: Beide wollen das geliebte Kind, so fasst es eine Zuhörerin zusammen. Klar ist: Die rund 50 Bürgerinnen und Bürgern, die an diesem Donnerstagabend in den Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten gekommen sind, meinen es ernst. "Das ist wirklich absolut substanzlos, dünn, nicht überzeugend", sagt ein Besucher über das, was auf dem Podium vor sich geht. Der Grund seiner Aufregung: Die Zukunft von acht Steingestalten, den sogenannten Attika-Figuren. Seit den 1960ern stehen sie auf dem Dach der Humboldtuniversität (HU) Berlin, als Leihgabe - den Großteil ihres Daseins auf Erden aber haben sie zuvor auf dem Potsdamer Stadtschloss verbracht, bevor dieses zu DDR-Zeiten abgerissen wurde. Auf dem Podium unterhalten sich unter anderen Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs und Sabine Kunst, Präsidentin der HU, bis vor kurzem aber noch Brandenburgs Kulturministerin. Damals wie heute, sagt sie, plädiert sie für den Verbleib der Figuren auf dem Dach der Universität, sehr zum Verdruss der Zuhörer in Potsdam. "Dass die Statuen einfach zu ihrem Ursprungsgebäude gehören, ist doch eigentlich unbestreitbar", sagt einer. Als "reine Ideologie", bezeichnet ein anderer Kunsts Ausführungen.

Mehr zum Thema Erste Attika-Figuren montiert - "Herkules" steht wieder auf dem Potsdamer Stadtschloss Zwei Jahre nach der Eröffnung des neu gebauten Stadtschlosses in Potsdam sind am Dienstag die ersten Attika-Figuren auf das Gebäude gehoben worden. Ein Verein hatte die historischen Skulpturen mit Hilfe von Spendengeld restaurieren lassen. Weitere sollen folgen.

"Preußen gegen Preußen, Potsdam gegen Berlin"