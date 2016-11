Im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin-Kreuzberg ist am Montag die erste umfassende Ausstellung über die sogenannten Stolpersteine eröffnet worden.



Die Wanderausstellung "Stolpersteine - Gedenken und Soziale Skulptur" ist bis zum 30. Januar 2017 im Foyer des Zentrums zu sehen. Anlass ist der 20. Jahrestag der Verlegung der ersten Steine in Berlin. Die "Stolpersteine" sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, mit ihnen wird an Menschen erinnert, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.