Die Opernsängerin Jutta Vulpius, die 35 Jahre dem Ensemble der Berliner Staatsoper angehörte, ist tot. Die Sopranistin starb bereits am 17. November im Alter von 88 Jahren, wie die Staatsoper am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte die Zeitung "neues deutschland" über den Tod berichtet.

Die in Erfurt geborene Vulpius stammte aus derselben Familie wie Christiane Vulpius, die Ehefrau Johann Wolfgang von Goethes. Nach der Gesangsausbildung in Weimar ging sie an die Komische Oper Berlin, wo sie 1954 als "Königin der Nacht" in Mozarts "Zauberflöte" debütierte. Dort wurde ihre Laufbahn besonders von dem Regisseur Walter Felsenstein geprägt. 1956 wechselte sie an die Staatsoper Unter den Linden, der sie bis 1991 angehörte. 1959 wurde sie mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet.