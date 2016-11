Video: Brandenburg aktuell | 25.11.2016 | Peter Huth und Michael Schon

Wolf Biermann nach 40 Jahren wieder in der Nikolaikirche - "Ich kann heute besser singen"

26.11.16 | 09:32 Uhr

40 Jahre ist es her, da gab Wolf Biermann sein letztes Konzert in der DDR. Wenig später wurde er ausgebürgert. Am Freitagabend kehrte der Liedermacher zurück und spielte noch einmal in der Nikolaikirche in Prenzlau. Zuhörer aus Ost und West waren begeistert - und gerührt. Von Katja Geulen



Ein bisschen Klassentreffen, viel Zeitgeschichte, und natürlich Musik und Humor – Wolf Biermann kam nach 40 Jahren wieder nach Prenzlau. "Warte nicht auf bessre Zeiten", so der Titel der Konzertlesung. Rund 700 Besucher hörten begeistert und nachdenklich meist altbekannte Lieder in der vollen Nikolaikirche. In dieser Kirche hatte Biermann im September 1976, nach elf Jahren Autrittsverbot, seinen einzigen und somit letzten Auftritt in der DDR beim Uckermärkischen Kirchentag. Die Stasi verschlief das Konzert, doch im Nachklapp gab es Ärger, besonders für Biermann: Zwei Monate später, nach einem Auftritt in Köln, wurde er "ausgebürgert".



Doppelt so alt wie damals

Inzwischen ist Biermann doppelt so alt – damals war er knapp 40, nun ist er gerade 80 geworden. Doch davon ist nicht allzuviel zu spüren. "Ich bin immer noch in dem Zustand, dass man mich eher bitten muss nicht zu singen, als zu singen", flachst er. Und nach über zwei Stunden Konzertlesung, Standing Ovations und mehreren Zugaben signiert Wolf Biermann noch munter Bücher. Manche in Spiegelschrift – sein Markenzeichen. Die Schlange vor seinem Tisch ist lang, Biermann ist gut gelaunt, macht immer noch Witzchen. Manche der "Fans", obwohl das hier irgendwie ein unpassendes Wort ist, sind weit angereist. Aus Lübeck, Freiberg, Braunschweig, München, Eberswalde, Bernau - aus Berlin sowieso. Das Durschnittsalter liegt sicher jenseits der 55.

"Du, lass Dich nicht erhärten in dieser harten Zeit"

Auch wenn Biermann zur Zeit mit seiner Autobiographie auf Lesetour ist: Dieser Abend ist besonders, nicht nur, weil er hier auch zur Gitarre greift und singt. "Prenzlau ist für mich der Ort, wo ich nach elf Jahren Schnauze halten wieder das Maul aufreißen konnte. Heute reiß' ich das Maul nicht so auf, wir leben ja in einer Demokratie, da kann ich ganz moderat ein paar Lieder singen", sagt er noch kurz vor dem Konzert. Mit einem ähnlichen Text trägt er sich ins goldene Buch der Stadt Prenzlau ein. Dann spielt er Lieder, die er auch vor 40 Jahren hier gespielt hat, wie zum Beispiel "Ermutigung": Du, lass dich nicht erhärten in dieser harten Zeit. Zwischendurch erzählt er Erinnerungen und Anekdoten. Damals, 1976, habe es eben in Prenzlau diesen "im besten Sinne verrückten" Pfarrer Schubach gegeben, der ihn eingeladen hat. Zunächst wollte Biermann als Kommunist nicht in der Kirche singen. Doch später habe er gemerkt, dass "diese Christen" nicht zu den Privilegierten gehörten und unter ihnen anständige Menschen seien.

"Warte nicht auf bessre Zeiten!"

Auch dieses Mal hat ihn die Kirche eingeladen, gemeinsam mit der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Ulrike Poppe. Sie freut sich über den großen Zuspruch aus dem Publikum: "Man sieht ja, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich noch erinnern wollen, sich auseinandersetzen wollen mit der DDR. Deren Leben ist geprägt von dieser Zeit und das kann man nicht einfach so wegwischen." Doch Biermann ist eben mehr als "nur" ein Stück DDR-Geschichte, im Publikum sind auch viele Westdeutsche. "Dieses besondere Schicksal, das dieser Mann erlebt und auch selber geformt hat – ja, das ist deutsche Geschichte", sagt Johannes Frank, der mit seiner Frau aus Lübeck hergekommen ist. Ihn live zu erleben, sei ein besonderes Geschenk für die beiden Rentner, die sich besonders freuen, dass heute Abend sogar Marianne Birthler da ist.

Marianne Birthler: "Das ist doch alles hochaktuell"

Birthler, die lange Zeit die Stasiunterlagen-Behörde leitete, war selbst bei dem Konzert vor 40 Jahren mit dabei und machte damals einen Tonbandmitschnitt. Heute sitzt sie wieder in der ersten Reihe und ist berührt - und erstaunt, dass die Erinnerungen an damals wieder so lebendig werden. Biermann sei, neben seiner damaligen Bedeutung als unbequemer Kritiker und Auslöser für Massenproteste von Kulturschaffenden gegen die Restriktionen der DDR-Regierung, immer noch oder immer wieder zeitgemäß, findet sie: "Dass man seine Meinung sagt, dass man Unfreiheit bekämpft, dass man auch träumt von besseren Zeiten – das ist doch alles hochaktuell."

Aktuell und kraftvoll ist auch die letzte Zugabe. Vor inzwischen einem vorne im Gang stehenden Publikum singt Wolf Biermann gemeinsam mit seiner Frau Pamela ein Friedenslied. Präsent bleibt für viele ein Abend, an dem die ambivalente Stimmung in der DDR wieder ganz nah gerückt ist. Oder, wie es Wolf Biermann beim abschließenden Vergleich der beiden Auftritte zusammenfasst: "Es war jedes Mal besser. Damals war es besser, weil es verboten war. Und jetzt ist es besser, weil ich inzwischen besser singen kann. Und weil wir jetzt in einer Demokratie leben. Und ich finde eine schlechte, unvollkommen Demokratie viel besser als eine perfekte Diktatur wie die DDR."