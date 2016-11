Bremer Fernsehpreis an zwei rbb-Produktionen

Zwei rbb-Produktionen sind mit dem Bremer Fernsehpreis, dem Regionalwettbewerb der ARD, ausgezeichnet worden.



In der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" wurde der Abendschau-Beitrag "Verwirrung um angeblich toten Flüchtling" geehrt. Agnes Taegner, Florian Eckardt und Boris Hermel berichteten im Januar über einen Flüchtlingshelfer, der in den sozialen Netzwerken gemeldet hatte, ein Flüchtling in Berlin sei gestorben - es gab aber weder Zeugen noch eine Leiche. Der Mann hatte die Geschichte erfunden.