"So oder so nichts für sozial schwache Künstler"

Er sollte der Kunst- und Kulturszene in Oberschöneweide Auftrieb verschaffen. Doch jetzt verkauft Musiker Bryan Adams einen Großteil seiner Ateliers in dem einstigen Berliner Industriestandort - nicht gerade zur Freude seiner Nachbarn.

Der Sänger Bryan Adams verkauft einen Großteil seiner Ateliers im Berliner Stadtteil Oberschöneweide. Das sagte der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), am Donnerstag. Zuerst hatte der "Berliner Kurier" über die Pläne berichtet. 2013 hatte Adams eine alte Werkshalle gekauft, um Ateliers für sich und befreundete Künstler einzurichten.

"Es war so oder so davon auszugehen, dass diese Ateliers nicht für sozial schwache Künstlerinnen und Künstler zur Miete angeboten werden", sagte Igel. Seines Wissens bleibe Adams selbst Oberschöneweide erhalten. Laut "Berliner Kurier" nutzt der kanadische Rocksänger zwei Ateliers selbst als Fotostudio. Es sei auch von Anfang an vorgesehen gewesen, dass Adams die anderen Ateliers verkaufen werde, zitiert die Zeitung das Architekturbüro, das die Werkshalle umbaut. Andere Künstler hingegen hätten sich enttäuscht gezeigt. "Wir erhofften einen Auftrieb der Kunstszene in Oberschöneweide. Die Halle sollte ein Event-Ort für Künstler werden, eine Open-Gallery", sagte ein Mitarbeiter vom "Industriesalon Schöneweide" dem "Berliner Kurier".