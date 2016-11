"Die plötzliche, weitgehend undiskutierte Umwidmung" ignoriere "in unzulässiger Weise die Tragweite und Bedeutung des Denkmal-Vorhabens" und "vorangegangene Festlegungen des Deutschen Bundestages", schreiben Thierse und weitere Unterzeichner nun in einem offenen Brief an den Haushaltsausschuss und an den Kultur- und Medienausschuss des Bundestages. Auch frühere DDR-Bürgerrechtler haben den Brief unterschrieben. Auf den Platz im Herzen Berlins gehöre nicht die Glorifizierung des Kaiserreichs, sondern ein Freiheitsdenkmal, heißt es darin laut Medienberichten weiter.

SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs weist die Vorwürfe allerdings zurück. Der Beschluss zu den Kolonnaden im Haushaltsausschuss sei einstimmig erfolgt, sagt er dem "Tagesspiegel". Es gehe dabei um eine "historische Einbettung" des Schlosses. Im gleichen Bericht äußert sich der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz zurückhaltender: "Die Kolonnaden würde ich nicht bis aufs Blut verteidigen."