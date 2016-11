"Es ist der Wahnsinn. Das ist das Größte, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist", sind Pauls erste Worte nach ihrer Auszeichnung zur besten Hauptdarstellerin für ihre Rolle im ARD-Film "Unterm Radar" bei den diesjährigen Emmy Awards in New York. Die Liste der Filme, in denen Paul mitgespielt hat, ist genau so lang wie beeindruckend.