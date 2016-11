Benefiz-Abend der Deutschen Aids-Stifung - Für einen guten Zweck in die Deutsche Oper nach Berlin

05.11.16 | 20:33 Uhr

Klaus Wowereit brachte es auf den Punkt: "HIV und Aids sind immer noch ein Thema", sagte der Ex-Regierende am Samstagabend in Berlin. Wie Conchita Wurst oder Jean Paul Gaultier war er einer der zahlreichen Gäste bei der traditionellen Operngala der Deutschen Aids-Stiftung.



Mehr als 2.000 Gäste und zahlreiche Prominente sind am Samstagabend zur traditionellen Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in Berlin gekommen. Zum Benefizabend an der Bismarckstraße erschienen beispielsweise der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier, die Dragqueen Conchita Wurst und die Journalistin Dunja Hayali. Auch Toni Garrn, das Topmodel, das erst vor wenigen Tagen die Trennung von US-Basketballspieler Chandler Parsons bekannt gegeben hatte, lief über den roten Teppich. Als Moderator führte der Sänger Max Raabe durch den Abend.



Gauck: In weiten Teilen der Welt ist Aids nach wie vor lebensbedrohlich

Bundespräsident Joachim Gauck rief zur Eröffnung des Abends dazu auf, die Anstrengungen im Kampf gegen Aids zu verstärken. Weltweit gebe es fast 37 Millionen HIV-Infizierte. Zwar habe man in Deutschland bei der Behandlung von Aidskranken und Infizierten viele Erfolge gehabt, doch in anderen Teilen der Welt führe die Infektion unweigerlich in eine lebensbedrohliche Katastrophe. "Es kostet auch heute noch Betroffene Überwindung, anderen von der Diagnose zu erzählen, und es ist bitter, in der Familie, bei Freunden oder Kollegen unter Umständen auf Unverständnis oder gar auf Ablehnung zu stoßen", sagte Gauck.



Unter den Gästen war auch der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Der SPD-Politiker, der mit seinem Partner erschienen war, sagte dem rbb, dass nach wie vor über HIV und Aids berichtet werden müsse. Dazu sei die Operngala ein guter Anlass. Außerdem würden auf diese Weise viele Spenden zusammenkommen. Auch in diesem Jahr verzichteten alle Künstler auf ein Honorar. Die Einnahmen gehen an Hilfsprojekte in Deutschland und in Afrika. Im vergangenen Jahr kamen 500.000 Euro zusammen.