"Les Huguenots" - die Mammutoper um die Bartholomäusnacht gilt als das beliebteste Werk des 19. Jahrhunderts. Jetzt hat der New Yorker Regisseur David Alden die Hugenotten an der Deutschen Oper in Berlin inszeniert. Von Maria Ossowski

Ein feste Burg ist unser Gott. Mit Luthers berühmtestem Choral beginnt Meyerbeers vor 180 Jahren in Paris uraufgeführtes Werk. Es ist einer der größten Opernerfolge des 19. Jahrhunderts. Aber fest gefügt ist in dieser, in David Aldens Inszenierung, nichts, denn das Massaker der Bartholomäusnacht droht und schwebt schon vor ihrem Beginn über dem Liebesdrama zwischen der katholischen Hofdame Valentine und dem protestantischen Edelmann Raoul.

Der New Yorker Regisseur David Alden verortet den Horror der Glaubenskriege weder im 16. Jahrhundert noch in der Moderne. Die Zeiten wechseln, aber es wird völlig klar, dass unsere Religionskriege in Europa damals genauso blutig und menschenverachtend waren wie jene des sogenannten Islamischen Staates heute. Dieu le veut - Gott will es. Die Katholiken haben die ihrer Ansicht nach ungläubigen Alten, Schwangere und Babys abgeschlachtet - so wie dies heute unter anderen religiösen Vorzeichen im Irak oder in Syrien geschieht. Alden inszeniert einen Reißer zwischen Operette und Gottesdienst. Vergnügungssüchtige Hedonisten feiern ihre Liebeshändel und in den Kirchenbänken verwandeln sich singende Gläubige in kapuzenverhüllte Ku-Klux-Klan-Mitglieder; blutige Handschuhe recken sich zur Decke. Das Nonnenhabit der weiblichen Kirchenbesucher wirkt genauso sinnenfeindlich wie das strenge Schwarz der Calvinisten und so frauenverachtend wie ein Tschador oder Niquab. Und gleichzeitig singt und tanzt die Jugend operettenhaft über die Glaubensgräben hinweg.

"Les Huguenots" ist ein Mammutwerk, das alle Kräfte eines Opernhauses bindet. Fünf Akte, fünf Stunden dauern die Hugenotten zwischen Operette und Tragödie, Pariser Chic und Calvinistischer Strenge. Und keine Sekunde kommt Langeweile auf. David Alden hat in der Deutschen Oper schon zwei umjubelte Britten-Inszenierungen gemacht, diese Hugenotten aber sind seine Krönung. Der Sohn eines Broadwaystars inszeniert jeden Chorsänger präzise und einzeln, seine Solisten bis in die kleinste Handbewegung genau. Besonders umjubelt ist die bezaubernde Italienerin Patrizia Ciofi als Marguerite von Valois. Marguerite flirrt und spielt und ironisiert ihr eigenes Belcanto. Tenorstar Juan Diego Florez aus Peru ist ein eleganter unglücklich Liebender Raoul mit einem strahlenden, ganz leicht metallischen, aber ungemein ausdrucksstarken Tenor.