Drei Emmys gehen nach Deutschland - Christiane Paul weint vor Glück

22.11.16 | 08:24 Uhr

Die amerikanischen Fernsehpreise gehen in diesem Jahr gleich drei Mal nach Deutschland, zwei sogar in die Hauptstadt. Die Berlinerin Christiane Paul war zu Tränen gerührt als sie den "Emmy" für ihre Rolle in dem ARD-Film "Unterm Radar" überreicht bekommt.



Die Berliner Schauspielerin Christiane Paul hat für ihre Rolle im ARD-Film "Unterm Radar" den International Emmy als beste Hauptdarstellerin gewonnen. "Es ist der Wahnsinn. Das ist das Größte, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist", sagte die sichtlich gerührte 42-Jährige nach Entgegennahme des Preises.

Unfassbare Zusammenhänge im Staatsapparat

Sie lobte den politischen Ton der New Yorker Gala, bei der etwa Moderator Alan Cumming vor dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump warnte. "Wahnsinn, wie dieses Land in der Auseinandersetzung ist. Das Land ist offensichtlich so aufgewühlt." Paul setzte sich unter anderem gegen ihre britische Kollegin Judi Dench durch, die etwa aus den "James Bond"-Filmen bekannt ist. "Unterm Radar" handelt von Terroralarm in Berlin. Eine Bombe explodiert, Menschen sterben. In den Fokus der Ermittler gerät die Tochter einer Richterin. Als die ungläubige Mutter die Wahrheit herausfinden will, stößt sie auf unfassbare Zusammenhänge im Staatsapparat.

Ostdeutscher Soldat wird unfreiwillig Spion

Den International Emmy als beste Dramaserie bekommt die RTL-Serie "Deutschland 83", die ebenfalls zu großen Teilen in Berlin spielt. "Unsere Show handelt von einer geteilten Nation", sagte Produzent Jörg Winger bei Entgegennahme des Preises in New York am Montagabend. Die Serie begleitet den ostdeutschen Soldaten Martin Rauch im geteilten Deutschland, der sich als Spion für die Stasi behaupten muss. Der Emmy für ein deutsches TV-Programm sei wohl die höchste Auszeichnung, die man in den USA bekommen könne, sagte die Schauspielerin Maria Schrader, die die regimetreue Tante des Soldaten spielt.

Produzenten Philipp Steffens (l.), Jörg Winger (2.v.r.) und Schauspielerin Maria Schrader (r.) gemeinsam mit dem Briten Damian Lewis (2.v.l.)

Kein deutsches Festival wollte "Krieg der Lügen" zeigen

Der dritte Emmy, der in diesem Jahr nach Deutschland geht, ist für den Dokumentarfilm "Krieg der Lügen" vom deutschen Regisseur Matthias Bittner. Es geht um die Vorgeschichte des Irakkriegs von 2003, den er als Abschlusswerk an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gemacht hatte. "Wir haben damit angefangen, einen Film an der Filmhochschule zu machen, und wir machen unseren Abschluss mit einem Emmy", sagte Bittner bei der Preisverleihung.

"Krieg der Lügen" erzählt die sehr persönliche Geschichte von Rafed Ahmed Alwan, der nach seiner Flucht nach Deutschland in die Mühlen der Geheimdienste geriet und schlussendlich mit seiner Lüge über die Existenz von Massenvernichtungswaffen ein Auslöser für den Irakkrieg 2003 war. "Kein deutsches Filmfestival wollte diesen Film zeigen. Am Ende landest Du in den USA, worum es in diesem Film eigentlich geht", sagte Bittner sichtlich erfreut bei der Preisverleihung am Montag.

Dokumentarfilm Matthias Bittner und Paul Zischler mit dem gewonnenen Emmy in der Hand