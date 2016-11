Zukunft des insolventen White Trash auf dem Arena-Gelände - Festsaal Kreuzberg bald in Treptow?

21.11.16 | 17:39

Wenn es nach den Betreibern des 2013 abgebrannten Festsaals Kreuzberg geht, wird der Club auf dem Arena-Gelände in Berlin-Treptow wiedereröffnen. Das teilte der ehemalige Clubbetreiber Björn von Swieykowski mit. Der Festsaal Kreuzberg will demnach das Gebäude am Flutgraben übernehmen, in dem seit Anfang 2014 die Fast-Food- und Konzert-Location White Trash ansässig ist. Diese hatte im April Insolvenz angemeldet.



Von Swieykowski teilte mit, auch Kulturmanager vom Astra, Lido, Bi Nuu und der Kalkscheune würden die Wiedereröffnung des Festsaals unterstützen.



Ob der Festsaal Kreuzberg das Gebäude in Zukunft betreiben darf, entscheidet Anfang Dezember die Gläubigerversammlung des White Trash, wie Insolvenzverwalter Udo Feser rbb|24 sagte. Neben dem Angebot des Festsaals Kreuzberg seien bislang zwei weitere "ernstzunehmende Vorschläge" eingegangen - vom Berliner Konzertveranstalter Trinity Music und vom Radiosender FluxFM. Der Ausgang des Bietverfahrens sei offen: "Bisher ist nichts unterschrieben", sagte Udo Feser. Neben der Zustimmung der Gläubigerversammlung über das Sachanlagevermögen sei die Meinung des Vermieters entscheidend. "Es geht um sechs Millionen Euro Schulden, die das White Trash angehäuft hat, und der Vermieter ist der Hauptgeschädigte", erklärte der Insolvenzverwalter.

Programm soll ähnlich bleiben

Der Festsaal Kreuzberg teilte mit, das Restaurant und die rund 70 Arbeitsplätze des bisherigen White Trash erhalten zu wollen. Es soll weiter Konzerte und Partys geben, angelehnt an das Programm des alten Festsaals Kreuzberg, der sich von 2004 bis zum Brand 2013 am Kottbusser Tor befand. Auch der Name "Festsaal Kreuzberg" soll bleiben – obwohl die angestrebte neue Location in Treptow liegt. Nach dem Brand hatte sich das Betreiberteam um Björn von Swieykowski lange um einen Wiederaufbau des Festsaals bemüht. Doch der Grundstückseigentümer entschied sich für ein Bürohaus an der Skalitzer Straße.

Rückblick: Brand im Festsaal Kreuzberg, 2013

Die Rauchschwaden über dem brennenden Gebäude sind von Weitem zu erkennen.

Im Widerschein des Blaulichts besprechen drei Feuerwehrleute den Einsatz.

Der Großeinsatz zog sich bis Sonntagvormittag - Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr reihen sich in einer Schlange auf.

So sah es hier einmal aus: Der Festsaal Kreuzberg bei einem Konzert im Jahr 2009.

Am verschlossenen Eingang des Festsaals wurden Blumen angebracht.

Blumen am Eingang: Freunde des Festsaals hoffen, dass es irgendwie weitergeht.











White-Trash-Gründer Potts gegen die Pläne