Das Filmfestival Cottbus befasst sich in der Sektion "Fokus" in diesem Jahr mit Kuba, als Auftakt einer fünfjährigen Reihe über Länder, die vom Sozialismus geprägt wurden oder noch geprägt sind. Dass Kuba das erste Land dieser Reihe ist, ist ein unerwarteter, aber kluger Schachzug: Wie kein zweites sozialistisches Land der Welt ist es derzeit im Umbruch. Kuba hat aber auch eine lebendige Filmkultur und eine der bedeutendsten lateinamerikanischen Filmhochschulen, in San Antonio de los Baños - gegründet vom kolumbianischen Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez.

An dieser Filmuniversität hat auch Irene Gutiérrez studiert, die aus Teneriffa stammende Regisseurin von "Hotel Nueva Isla". Ihr Film ist in mindestens zweierlei Hinsicht typisch für den diesjährigen Cottbuser "Fokus": weil er von Menschen am Rande der Gesellschaft erzählt - und weil sein Dreh- und Angelpunkt ein Gebäude ist.

Zwei Dokumentarfilme drehen sich um große Häuser auf der Uferstraße von Havanna, dem Malecón. "51 Malecón" von Jean-Guillaume Caplain und Francis Delfour zeigt das Leben vor allem älterer Bewohner eines Hochhausneubaus aus den 1960er Jahren. Es ist ein Leben im Wartestand, in dem wenig zu passieren scheint. Man werkelt vor sich hin, repariert notdürftig die offen liegenden Kabelleitungen, lässt es sich einigermaßen gut gehen – und vor allem redet man unablässlich miteinander. Der Legende nach, so erzählt ein Mann, soll ganz in der Nähe einmal ein Kind ertrunken sein, ihm zu Ehren soll der Vater das Haus gebaut haben – deshalb, behauptet er, hätten auch die Balkone die Form von Särgen. Unsinn, sagen die Frauen, die ihm ungeduldig zuhören, alles Aberglaube. Doch an übersinnlichen Kräften sind auch sie interessiert: Wann denn nun nach dem Maja-Kalender der neueste Termin für den Weltuntergang sei, diskutieren später einige. Sie sitzen in einer elegant eingerichteten Wohnung, hören dabei französische Chansons, unten braust die Brandung. Eine Einigung in der Frage des Weltuntergangs erreichen sie nicht, aber das ist auch nicht so wichtig.

Ganz anders läuft das Leben in Elí Roland Sachs' Doku "12y Malecón, Habana" ab. In einem anderen Hochhaus wohnen hier Studenten, dicht an dicht, in Viererzimmern mit Doppelstockbetten. Ihre alltäglichen Sorgen sind etwas handfester: Wie schafft man es rechtzeitig zum Studienbeginn von daheim zurück in die Stadt, wenn die Busse nicht fahren, wie sie sollten? Und noch wichtiger: Wann spucken die Leitungen endlich wieder Wasser aus? Die Studenten haben sich daran gewöhnt, dass sie sich den äußerlichen Gegebenheiten anpassen müssen, selbst die deutsche Austauschstudentin strahlt eine große Gelassenheit aus.