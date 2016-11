Kritik | "Love it or Leave it!" im Gorki-Theater - Die Psychopathologie der Türkei

Putschversuch, Massenverhaftungen, Menschenrechtsverletzungen: Die Türkei ist in Aufruhr. Ob man sie lieben oder verlassen muss, wie die Nationalisten fordern, fragt jetzt das Theaterprojekt "Love it or Leave it!" am Berliner Gorki-Theater. Eine Kritik von Ute Büsing





Tja. In einem kombinierten Wohn-, Schlaf-, und Arbeitszimmer wird erstmal lähmend lang geschwiegen und immer wieder klirrend der Tee umgerührt. In der Mitte der Familie ist eine Frau aufgestellt. Blutrot bzw. so rot wie die türkische Nationalflagge, ist ihr Kostüm. Sie hat einen Strick um den Hals. Immer wieder wird vom Harmonium "This is the End" von den Doors angestimmt. Das Ende dieses Projekts zur Psychopathologie der Türkei naht aber erst nach zweieinhalb Stunden Stillstand, nach symbolistischen Überhöhungen und Wiederholungszwängen.

Mit Anspielungen gespickt

Obwohl dem Programmzettel ein halbwegs hilfreiches Glossar beiliegt: Ohne Übersetzungsleistungen ist "Love it or Leave it!" von einem in Deutschland verorteten Publikum nur schwerlich zu dechiffrieren. Regisseur Nurkan Erpulat und Dramaturg Tuncay Kulaoglu, bzw. Texter Emre Akal, haben ihren Abend gespickt mit Anspielungen in Türkisch – und auf die türkische Gesellschaft. Uneingeweihte bleiben da schon mal außen vor, übersehen – wie ich – unter Umständen Struktur und tieferen Sinnzusammenhang des Szenen-Reigens. Zu erkennen ist immer wieder eine Familienaufstellung, vorgenommen vom jovial-autoritären Imam. Die zu korrigierende Dysfunktionaliät im trauten Heim ist vermutlich Inzest. Aber die Tochter und nicht der Vater muss dafür auf die Knie gehen, sich entschuldigen. Ein Fabrikbesitzer, oder Führer einer Bewegung, lullt seine Untergebenen mit Versprechen von Tisch, Bett, Telefon, Kaffeemaschinen, Bademänteln und Fleisch derart ein, dass sie ihm den Hintern küssen. Ein Milliardärssöhnchen lässt das in Schuhschachteln gepackte Schwarzgeld verschwinden.

Groteske mit Slapstick weder anrührend noch aufrüttelnd