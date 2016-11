40 Jahre ist es her, da gab Wolf Biermann sein letztes Konzert in der DDR. Wenig später wurde er ausgebürgert. Am Freitagabend kehrte der Liedermacher zurück und spielte noch einmal in der Nikolaikirche in Prenzlau. Zuhörer aus Ost und West waren begeistert - und gerührt. Von Katja Geulen