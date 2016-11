Video: Stilbruch | 03.11.2016 | Thorsten Glotzmann

Doku "Das Gelände" startet - Der berüchtigste Berliner Ort der Nazi-Zeit

09.11.16 | 10:46 Uhr

Wo die SS in Berlin ihre Zentrale hatte, lag nach 1945 ein Schuttberg. Später rodelten dort Kinder, Raver feierten auf der Brache. Martin Gressmann drehte jahrzehntelang auf dem Grundstück der heutigen "Topographie des Terrors". Seine Doku kommt nun ins Kino.



"Ich hatte das Gefühl, hier ist so eine Stelle in der Berliner, in der deutschen und europäischen Geschichte, die unglaublich wichtig ist", sagt Martin Gressmann, "eigentlich eine Bruchstelle, eine Bruchkante." Der Berliner Filmemacher läuft über das Gelände, auf dem sich im Berlin der Nationalsozialisten die Zentrale der SS befand: die heutige "Topographie des Terrors". Mit diesem Ort beschäftigt sich der 63-Jährige schon seit mehr als 30 Jahren.

Vom Berliner Regierungsviertel aus organisierten die Nationalsozialisten den Völkermord an den Juden. Das Hauptquartier der Gestapo und der Reichsführung SS war die Schaltzentrale der 'Schreibtischtäter'. "Es ist der Ort, wo über das Leben von so vielen Menschen entschieden wurde, wo so viele Tote produziert wurden", sagt Martin Gressmann. "Eine Ungeheuerlichkeit, die man nicht jede Sekunde präsent haben kann, aber man kann doch versuchen, sich damit zu beschäftigen."

"Ich wollte etwas filmen, was nicht sichtbar ist und trotzdem da ist"

Und das hat Martin Gressmann in seinem sehr persönlichen Dokumentarfilm "Das Gelände" getan. Schon Mitte der 80er Jahre begann er, das Areal zu filmen. Er wundert sich bis heute, dass ein so geschichtsbeladener Ort so lange eine Brache voll Schutt und Müll war. "Das war ein Unding, das kann man sich nicht vorstellen. Heute ist das Gelände gestaltet, vorher war das einfach eine Sandfläche", sagt Gressmann. "Hier war sozusagen gar nichts. Ich wollte etwas filmen, was nicht sichtbar ist und trotzdem da ist."

Die Gebäude der SS wurden im Krieg zerstört. Auf den Ruinen wucherte später ein Robinienwäldchen, so als wäre Gras über die NS-Verbrechen gewachsen. Für zehn Mark konnte man ohne Führerschein durch das Brachgelände fahren. Mit seiner 35-Millimeter-Kamera fing Martin Gressmann ein, wie Kinder hier rodelten und Raver tanzten. Dieses Gelände als Abenteuerspielplatz?

Ein Ort wie kein anderer

Die Gebäude der Berliner SS-Zentrale wurden im Krieg zerstört. Auf den Ruinen wucherte später ein Robinienwäldchen, so als wäre Gras über die NS-Verbrechen gewachsen.

Auf dem Schuttberg, der von der ehemaligen SS-Zentrale übrig blieb, rodelten Kinder. Aufgenommen hat sie der Berliner Filmemacher Martin Gressmann mit seiner 35-Millimeter-Kamera in den 80er Jahren.



In den 90er Jahren feierten Raver auf dem Gelände der heutigen "Topographie des Terrors". Der Berliner Filmemacher Martin Gressmann dokumentiert den geschichtsträchtigen Ort seit 1986.

Martin Gressmann war mit seiner Kamera auch dabei, als der damalige Bundespräsident Horst Köhler 2010 das Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" eröffnete.



Heute blickt Gressmann zufrieden auf das Gelände, das er schon seit mehr als 30 Jahren mit der Kamera begleitet: "Ich bin froh, dass es inzwischen ein Dokumentationszentrum gibt und dass jetzt die Leute kommen und sich das angucken können." Weitere Bildergalerien

"Man muss Landmarken setzen"

"Dass die Raver hier gefeiert haben, war das Normalste der Welt. Berlin war sehr attraktiv in der Zeit", sagt Gressmann. "Und da muss man nicht zu jedem im Einzelnen nach einer durchtanzten Nacht gehen und sagen: 'Du darfst hier aber nicht tanzen.' Man benutzt das Gelände, so wie es ist – das ist auch gut so. Aber trotzdem muss man ein paar Landmarken setzen."

Für die Landmarken, einen Ort der Erinnerung, war seit 1987 die Stiftung "Topographie des Terrors" zuständig. Star-Architekt Peter Zumthor entwarf 1993 ein Dokumentationszentrum. Es wurde ein berlineskes Desaster, dessen Verlauf irgendwie bekannt scheint: überforderte Baufirma, explodierende Kosten, Baustopp. Die bereits gebauten Treppentürme wurden 2004 wieder abgerissen. Kosten der Fehlplanung: 15 Millionen Euro. Martin Gressmann kann das Hin und Her sogar verstehen: "Früher hat man ein Denkmal gebaut für eine gewonnene Schlacht oder für eine große Persönlichkeit. Und jetzt musste man plötzlich ein Denkmal für eine Schande bauen, ein Schandmal sozusagen. Machen Sie das mal!"

"Wir inszenieren keine Geschichte"

2010 endete die Zeit der Irrungen und Wirrungen. Martin Gressmann war vor Ort, als das endlich gebaute Dokumentationszentrum zur "Topographie des Terrors" eröffnet wurde – vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und Direktor Andreas Nachama. Die Macher mögen es schlicht und sachlich: Anstelle von Zumthors Türmen steht jetzt ein transparenter Flachbau. Museumsdirektor Nachama ist wichtig, dass man von jedem Punkt der Ausstellung aus nach draußen schauen kann: "Das Gelände ist das erste Exponat geblieben", sagt er. "Man ist nicht in einer Blackbox drin. Wir inszenieren keine Geschichte, sondern die Geschichte und auch die Gegenwart sind die Folie, vor der wir unsere Dokumentation platzieren."

Pleiten, Pannen, aber am Ende ein geglücktes Projekt

Inzwischen besuchen fast anderthalb Millionen Menschen die "Topographie des Terrors" in jedem Jahr. Martin Gressmanns Film endet hier – in der Gegenwart. "Das Gelände" erzählt von einer Bruchstelle der deutschen Geschichte, von Rat- und Gedankenlosigkeit, Pleiten und Pannen und einem Projekt, das schließlich doch noch geglückt ist. Mit Informationen von Thorsten Glotzmann